Regio woensdag, 27 juni 2018

Friese boer wil zijn terpenland niet afstaan Het lukt de provincie Fryslân niet om terpen in akkerbouwgebieden te kopen en daarmee te zorgen dat ze behouden blijven voor de toekomst. In de afgelopen acht jaar heeft de provincie slechts drie terpen gekocht, terwijl de doelstelling in het Terpenproject Fryslân veel hoger lag. De meeste boeren willen hun grond niet kwijt. Sinds 2010 werkt de provincie aan het Terpenproject Fryslân. De doelstelling was dat 48 hectare aan terpen zou worden behouden door er niet langer akkerbouw op toe te staan, maar te zorgen dat er gras wordt geteeld. Het ploegen van de grond is in combinatie met regenval namelijk schadelijk voor een terp. ,,Na verloop van tijd spoelt de grond ervan af en wordt de terp lager", legt provinciaal archeoloog Gilles de Langen uit. Van de 48 hectare wilde de provincie de helft kopen. Bij de andere helft moest via andere maatregelen - zoals specifieke afspraken - akkerbouw worden voorkomen. Voor het project was 1,6 miljoen euro beschikbaar. Vrijwillige basis Tot nu toe staat de teller dus op drie terpen, die goed zijn voor in totaal zeven hectare. Deze door de provincie gekochte terpen liggen in Peins, Wijnaldum en Berltsum. De Langen noemt als verklaring dat de meeste boeren - het project gebeurt op vrijwillige basis - het niet zien zitten om hun grond te verkopen of te gebruiken voor andere doeleinden. Landbouwgrond is in de meeste gebieden namelijk schaars. Volgens de archeoloog is het inmiddels wel duidelijk dat de doelstelling niet wordt gehaald. Wel blijft het resterende budget van 1,1 miljoen euro de komende vier jaar beschikbaar. Op die manier kan meteen actie worden ondernomen zodra een boer bereidwillig is om mee te werken. ,,We gaan meer in rust afwachten welke kansen voorbijkomen." Mogelijk kunnen de komende jaren nog terpen worden gekocht in het kader van het herinrichtingsproject Gebiedsontwikkeling Franekeradeel-Harlingen, noemt De Langen als voorbeeld. Volgens de archeoloog is het belangrijk dat de provincie met dit project een poging doet en heeft gedaan om archeologisch waardevolle terpen te behouden. ,,Wij willen het idee hebben dat we ons best hebben gedaan. Maar het is nu eenmaal zo dat de grond in andermans bezit is en dat het een economisch doel dient. Daar moet je reëel in zijn." Onderzoek Een ander onderdeel van het project is dat onderzoek wordt gedaan naar de beste beheervorm om terpen te houden: welke soort gras er het beste op kan en voor welke periode. Ook wordt gekeken welke schade dieren in de bodem, zoals regenwormen, kunnen veroorzaken aan de terp. De Langen zegt dat het mogelijk juist goed is om eens in de zoveel tijd een dunne bovenlaag om te ploegen. Het onderzoek, dat momenteel wordt uitgevoerd, moet dat uitwijzen.

