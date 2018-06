Regio dinsdag, 26 juni 2018

Tūmba: meer geld nodig voor campagnes Antidiscriminatiebureau Tūmba roept gemeenten op meer geld te betalen. De organisatie wil meer doen om discriminatie onder de aandacht te brengen, maar daarvoor is het potje voor campagnes te klein. Dat meldt directeur Mirka Antolovic. Tūmba zag afgelopen jaar het aantal meldingen van discriminatie in bij meldpunten en de politie in Noord-Nederland dalen, van 923 in 2016 naar 829 in 2017, zo blijkt uit de monitor discriminatie 2017. Volgens Antolovic betekent dat niet per se dat discriminatie minder voorkomt. ,,De cijfers zijn erg afhankelijk van aangiftebereidheid." Die bereidheid is onder meer afhankelijk van media-aandacht voor bepaalde zaken. ,,Zo zag je bijvoorbeeld een piek na de situatie met Wilders (het minder-minder-incident, red.)." Campagne Ook campagnes van Tūmba kunnen de aangiftebereidheid stuwen, denkt Antolovic. ,,Eén keer een folder tussen de huis-aan-huisreclame en we zien een stijging van het aantal meldingen. Maar we hebben niet genoeg financiėn om dat geregeld te doen." Tūmba heeft momenteel jaarlijks tienduizend euro beschikbaar voor promotie. ,,En als je een serieuze campagne wilt opzetten, heb je zo’n 25.000 euro extra nodig." De organisatie hoopt dat gemeenten, de belangrijkste geldschieters van Tūmba, meer willen investeren. De organisatie lobbyt vooral via de contactpersonen bij de gemeente, maar sluit niet uit naar politieke fracties te stappen. Volgens Antolovic blijft preventie het belangrijkste speerpunt voor Tūmba. ,,Maar als we niets doen aan de aangiftebereidheid is discriminatie moeilijk te bestrijden." Antolovic roept daarom slachtoffers van discriminatie op zich te melden. ,,Niet gemeld is niet gebeurd. En dan gebeurt er helemaal niets." Volgens de monitor overweegt slechts een kwart van alle slachtoffers van discriminatie hiervan melding te maken of aangifte te doen. 'Dit houdt in dat de beschikbare cijfers slechts het topje van de ijsberg zijn', zo staat in het verslag te lezen. Werkvloer Hoewel het totale aantal meldingen van discriminatie in Noord-Nederland daalde, steeg wel het aantal meldingen van discriminatie bij bedrijven. ,,Daar zien we wel een ontwikkeling. Het gaat daarbij om discriminatie bij werving en selectie, maar ook op de werkvloer." Antolovic noemt die stijgende trend zorgelijk. ,,We zien bijvoorbeeld veel pesterijen, en zogenaamd goedbedoelde grapjes over huidskleur of religie. 'Draag je onder die lange jas een bomgordel?ā€™, hoorde ik laatst bijvoorbeeld. Maar het gaat niet alleen over de islam. We kregen onlangs ook een melding van een christen, aan wie werd gevraagd of hij langer over zijn pauze deed omdat hij bidt voor het eten."

