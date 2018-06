Regio maandag, 25 juni 2018

Garnalenvissers bezorgd over MSC-keurmerk Drie tiende millimeter stelt op het eerste gezicht weinig voor, maar in de garnalensector kan het een wereld van verschil uitmaken. Een grote groep garnalenvissers is bang dat ze het in december verworven MSC-keurmerk weer in moeten leveren als de stichting Visserij en Natuur een vergunning krijgt om op garnalen te vissen van 6,5 millimeter. Dit is drie tiende millimeter onder de grens die door het MSC werd gesteld. De visafslagen houden momenteel de grens van 6,8 millimeter aan. De visafslag van Den Oever heeft echter al aangegeven ook garnalen van 6,5 millimeter te accepteren als de vissers van Visserij en Natuur hun vergunning krijgen. Volgens voorzitter Barbara Holierhoek van vissersvereniging Ons Belang uit Harlingen is de kans groot dat die vergunning er komt. ,,De Europese regelgeving biedt een grens van 6,5 millimeter, dus er is geen reden dat de vergunning geweigerd wordt." Holierhoek is bang dat er uiteindelijk meer vissers kleinere garnalen willen vangen. ,,Als er op 6,5 millimeter wordt gevist, blijft er meer op de zeef liggen. Hierdoor wordt het aanbod groter en kan de prijs omlaag gaan. Dan zijn ook andere vissers bijna genoodzaakt om op kleinere garnalen te vissen." De visafslag van Lauwersoog gaf vrijdag tijdens de ledenvergadering aan ook garnalen van 6,5 millimeter te accepteren, als Den Oever dat ook doet. Om het MSC-keurmerk te behouden moet minimaal 80 procent van de Nederlandse 220 garnalenvissers zich aan de richtlijnen houden die bij het duurzaamheidscertificaat horen. Holierhoek: ,,Momenteel doet meer dan 80 procent mee. Maar als meer dan 20 procent van de vissers garnalen van 6,5 millimeter gaan zeven, raken we het certificaat kwijt. Dat zou zonde zijn, want we zijn negen jaar bezig geweest om het keurmerk te krijgen." Overbevissing De sector wilde het keurmerk graag krijgen om de afzet voor de toekomst veilig te stellen en overbevissing tegen te gaan. ,,Supermarkten willen graag duurzaam gevangen vis. Zonder het keurmerk kunnen we die afzetmarkt kwijtraken." Door op grotere garnalen te vissen wordt de kans op overbevissing kleiner. ,,Je geeft garnalen de ruimte om volgroeid te raken, waardoor de garnalenstand op de langere termijn meer op peil blijft. Door op garnalen van 6,5 millimeter te vissen, krijg je op korte termijn winst, maar op de langere termijn komt er een dip in de garnalenstand." Vanuit de sector is een verzoek ingediend bij het ministerie om niet mee te werken aan de vergunning om op 6,5 millimeter te vissen. ,,We hopen dat het kwartje valt in Den Haag, maar er is helaas geen juridische grond om het te verbieden." De stichting Visserij en Natuur wilde geen commentaar geven op de situatie.

