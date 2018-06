Regio vrijdag, 22 juni 2018

Vijftig docenten weg bij ROC Friese Poort ROC Friese Poort schrapt 35 fte onder het onderwijzend personeel, wat neerkomt op zo’n vijftig docenten. Dat bevestigt Remco Meijerink, voorzitter van het college van bestuur. Het gaat volgens hem om tijdelijke contracten die niet worden verlengd. In totaal werken er 1600 mensen bij de mbo-instelling. De inkrimping treft de vestigingen in Leeuwarden en Dokkum. Door een nieuwsbrief waarin het schrappen van de arbeidsplaatsen bekend is gemaakt, is onrust ontstaan op de vestigingen in Dokkum en Leeuwarden. In de brief wordt gesteld dat er 'allerlei vernieuwingen bij elkaar komen, dat dat veel is en leidt tot onrust en dat het voor het personeel een grote uitdaging is om met minder mensen meer leerlingen te onderwijzen. Ook staat in de brief dat dit schooljaar het laatste jaar is dat Friese Poort verlies mag lijden, dat 'de tijd van potjes echt voorbij is en dat er 'een structureel probleem is in het huishoudboekje. Kerngezond ,,De manier waarop dit verwoord is, is onhandig. De Friese Poort is een kerngezonde organisatie en we draaien boven het landelijk gemiddelde", aldus Meijerink in een reactie. ,,Als Friese Poort hebben we in 2015 besloten om ons eigen vermogen aan te spreken en in de jaren tot 2019 tien miljoen euro extra te investeren in het onderwijs. Daardoor hebben we nu ongeveer honderd fte meer dan twee jaar geleden." Volgens Meijerink gaat het bij het niet verlengen van de contracten en het inkrimpen van het lerarenkorps dan ook om een van tevoren ingecalculeerde actie. ,,De komende twee jaar bouwen we geleidelijk af tot we niet meer uit de reserve hoeven bij te leggen." Dat de maatregel tot onrust leidt, begrijpt Meijerink. ,,Het is natuurlijk nooit leuk als je tijdelijke contract niet verlengd wordt. Je hoopt als docent een vaste betrekking te krijgen. Dus ik begrijp de emoties die daar bij horen." Van de honderd extra banen die de afgelopen jaren zijn opgebouwd, blijven volgens Meijerink zo’n 65 fte behouden voor de mbo-instelling, die meerdere vestigingen in Fryslân en Flevoland heeft. Meijerink heeft het personeel inmiddels een nieuwe mail gestuurd met een uitnodiging voor een ingelaste informatiebijeenkomst, die dinsdag plaatsvindt. Het college van bestuur zal dan vragen van het personeel beantwoorden.

