vrijdag, 22 juni 2018

Negen PKN-gemeenten houden

openluchtdienst bij Tsjūkemar

Bij de Tsjūkemar wordt zondag een unieke dienst gehouden. Negen PKN-gemeenten in de regio sluiten de deuren om gezamenlijk een openluchtkerkdienst aan het meer te houden. Het strand van De Ulesprong, bij Sint Nicolaasga, is het decor.

Joure - De openluchtdienst kent een voorgeschiedenis van wel drie jaar, vertelt Pieter Beintema die in het voorbereidingscomité zit. De PKN-gemeente Joure c.a. nam het initiatief om samen met de kerken uit de regio te bespreken hoe ze met de gevolgen van de kerkverlating, teruglopende financiėn en dergelijke konden omgaan. ,,Het speelt niet alleen in Joure. Ook de andere dorpen hadden en hebben ermee te kampen."

Het leidde tot een uitwisseling van ideeėn en mogelijke oplossingen. Ook werd, toen al, het voorzichtige idee gelanceerd om eens een kerkdienst te houden aan de Tsjūkemar. ,,Je ziet namelijk dat mensen wel degelijk bij de kerk betrokken zijn - óók bij randkerkelijken - maar dat ze op een nieuwe manier aangesproken willen worden."

Datum gepland

Het idee van een 'mega-openluchtdienst’ past daar wel bij. Het plan lag een tijdje op de plank, ook omdat het nog wel wat voorbereiding vroeg, maar in het voorjaar van 2018 werd de knoop doorgehakt. Op 24 juni 2018 zou de 'Kerkdienst aan het water' zijn.

Plaatselijke gemeenten konden er alvast rekening mee houden. ,,Kosters en organisten zijn afgezegd. Preekbeurten zijn niet ingevuld. De kerken zijn allemaal dicht." Drie voorgangers werden bereid gevonden om samen voor te gaan in de openluchtviering: ds. Jan Finnema, ds. Sara de Vries en ds. Wim Andel. Muziek is er van de Jouster Fanfare. ,,Die kon eigenlijk niet, maar toen ze hoorde wat we gingen doen, zei ze: wij komen!"

Wat de locatie betreft is het improviseren. ,,Er is niet heel veel parkeerruimte, dus als iedereen met de auto zou komen, ja, dat kan gewoon niet." Dus ging het voorbereidingscomité langs bij alle kerken. ,,We hebben gevraagd: kom zo veel mogelijk met de fiets. En nu zie je dat vanuit alle verschillende plaatsen - Joure, Scharsterbrug, Ouwsterhaule, Langweer, Idskenhuizen, Sint Nicolaasga, Lemmer, Oosterzee, Echtenerbrug, Delfstrahuizen, Sintjohannesga en Oudehaske - fietstochten zijn georganiseerd. Bij elk van de deelnemende kerken is een opstapmogelijkheid." Een lint van fietsers zal zo vanuit alle windstreken aankomen bij het strand aan de Tsjūkemar.

Daarnaast werd er contact opgenomen met het Nationaal Openbaar Vervoer Museum in Ouwsterhaule. ,,Dat heeft vijf bussen ter beschikking gesteld die kerkgangers gaan ophalen." Beintema heeft ook gehoord dat er aardig wat mensen gaan carpoolen. Op hoeveel bezoekers rekent het comité zondag? ,,Als we uitgaan van gemiddeld honderd per gemeente, zit je op negenhonderd mensen. Er zijn ook gemeenten die op zondag meer kerkgangers hebben of juist minder. We gaan nu uit van tussen de negenhonderd en vijftienhonderd mensen."

Samenkomst

De dienst begint om 10.00 uur en de drie voorgangers moeten rond elf uur klaar zijn. ,,Daarna g

aan we koffie drinken met elkaar. We vragen mensen om zelf een kan met koffie en wat lekkers mee te nemen, dat te delen én zo in gesprek met elkaar te raken." Een Bijbels beeld van de wonderbare spijziging aan het Tsjūkemar dus. ,,Toen met vijf broden en twee vissen. Nu, anno 2018, met wat we vanuit de negen gemeenten meenemen. Het is niet ondenkbaar dat er wat overblijft. Tegen twaalven is de samenkomst aan het meer afgelopen.

Na weken van stralend weer en zomerse temperaturen is er even sprake van een dip. Is er ook een slechtweerscenario? ,,De voorspellingen zijn dat het weer in het weekend goed is, met zo’n twintig graden. Vanavond hakken we de knoop door. Als de vooruitzichten dan toch heel slecht blijken te zijn, wijken we op zondagmorgen uit naar De Oerdracht in Joure. Die kan zo’n zevenhonderd mensen herbergen."

Er is breed reclame gemaakt voor de viering, onder meer in de kerken, jachthavens, supermarkten en in de lokale en regionale media. ,,Het is niet alleen ons eigen feestje. We hopen er ook anderen, bijvoorbeeld toeristen, mee te trekken. Dus iedereen die komen wil is welkom. Ik heb de liturgie al gezien en het wordt echt anders dan anders."

