Regio donderdag, 21 juni 2018

Fryslân wil meer toiletten aan het water

De provincie Fryslân gaat kijken op welke locaties toiletvoorzieningen moeten worden aangelegd voor waterrecreanten. Deze toezegging deed gedeputeerde Klaas Kielstra (VVD) gistermiddag in Provinciale Staten. Hij wil zorgen dat op de meest urgente plekken toiletten komen.

Het onderwerp werd aangekaart door PVV’er Cees Riezebos. Hij noemde specifiek de eilanden Nije Krúspôlle en Langhoekspôlle op de Fluessen, waar waterrecreanten volgens Riezebos veelvuldig overnachten en waar ook vaak mensen op een openbare plek hun behoefte doen. ,,Elke keer verbaast het mij weer dat zo’n elementaire voorziening niet voorhanden is", zei het Hindelooper Statenlid.

Gedeputeerde Kielstra zei dat dergelijk gedrag van waterrecreanten ook de provincie een doorn in het oog is. Hij zegde toe zijn best te doen om openbare toiletten beschikbaar te maken, al refereerde hij wel aan een andere Friese locatie waar dat onlangs was gebeurd. ,,In veertien dagen was deze door vandalen vernield."

Toch gaat Kielstra zijn best doen om de situatie te verbeteren, zei hij. ,,We gaan kijken welke adequate oplossingen mogelijk zijn op die plekken waar het het meest schrijnend is."

Bebording

Ook de bebording langs het water zal worden verbeterd, zei Kielstra. Op initiatief van Leo Pieter Stoel (VVD) gaat hij in kaart brengen welke dorpen en locaties voor waterrecreanten niet goed zijn aangeduid.

Stoel noemde als voorbeeld Uitwellingerga, Blauwhuis en de passantenhaven van IJlst. Deze plaatsen zijn vaak onbekend en worden voorbijgevaren, aldus de VVD’er.

Kielstra erkende dat er behoefte is aan verbetering. Hij gaat gemeenten betrekken bij het onderzoek.

