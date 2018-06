Regio woensdag, 20 juni 2018

Provincie vreest verloedering op vakantieparken Fryslân stelt een onderzoek in naar de toestand van de campings en bungalowparken in de provincie. Een zogenoemde vitaliteitsscan moet het komende halfjaar uitwijzen in hoeverre hier sprake is van verloedering en problemen met veiligheid en criminaliteit. Het onderzoek komt er in reactie op onderzoeken elders in Nederland, waaruit volgens de provincie blijkt dat gemiddeld ruim 40 procent van het aantal campings en bungalowparken niet 'vitaal’ genoeg is. Daar zou sprake zijn van problemen met handhaving, veiligheid en criminaliteit. Gedeputeerde Klaas Kielstra schrijft in een brief aan Provinciale Staten dat hij verwacht dat het hier niet veel beter is gesteld. 'Het beeld in onze provincie zal niet veel afwijken van dat in de rest van Nederland, en dat is niet positief.’ Fort Oranje Woordvoerder Gerrit Hofstra zegt dat onder meer in Drenthe al problemen zijn met vakantieparken waar huisjes vaak leeg staan, en die vervolgens worden gebruikt voor permanente bewoning door mensen met moeilijkheden. ,,Dat kan leiden tot allerlei problemen. Je kunt denken aan Fort Oranje-achtige toestanden." Fort Oranje is de camping in het Brabantse dorp Rijsbergen waarvan de burgemeester vorig jaar besloot tot ontruiming: er was veel criminaliteit en veel van de zeshonderd bewoners verkeerden in een erbarmelijke situatie. Volgens Hofstra komt het onderzoek er op voorspraak van de Toerisme Alliantie Fryslân, het samenwerkingsverband van toeristische ondernemers. De provincie heeft geen concrete signalen over accommodaties waar dergelijke problemen zijn. ,,Al zijn er wel eens accommodaties in het nieuws waar akkefietjes zijn geweest." Problemen Marjan Soepboer van de Toerisme Alliantie Fryslân zegt dat haar organisatie - in tegenstelling tot wat de provincie beweert - niet om het onderzoek heeft gevraagd. Ook zij zegt geen zicht te hebben op de mate waarin de problemen zich hier voordoen, al zouden onderzoekers in Drenthe en Zeeland al wel hebben gezegd dat de situatie daar geldt voor het hele land. Soepboer vindt het vooral belangrijk dat de provincie ook wat gaat doen met de uitkomst. Ze wijst op buurprovincie Drenthe, die 6,5 miljoen uittrekt voor het opknappen van verouderde vakantieparken. ,,Als blijkt dat sommige parken een vitaliteitsboost nodig hebben, dan zou de provincie daar ook geld voor beschikbaar kunnen stellen. Als het alleen blijft bij onderzoeken, worden wij daar niet vrolijker van." Het onderzoek, dat gebeurt in samenwerking met gemeenten, is naar verwachting eind dit jaar afgerond. De provincie gaat daarna bekijken of maatregelen nodig zijn en zo ja, welke.

