Vervoersdienst moet dorpsschool redden Basisschool De Stjelp in Baard wil op initiatief van ouders eigen leerlingenvervoer gaan organiseren om de krimp het hoofd te bieden. Samen met energieco÷peratie Grieneko wil de school een duurzame bus laten rijden om leerlingen uit omliggende dorpen naar De Stjelp te halen. De Stjelp wordt nog niet direct bedreigd in zijn voortbestaan maar de dorpsschool in het verderop gelegen Hilaard wel. ,,Hoe mooi zou het dan zijn dat wij, mocht de school in Hilaard moeten sluiten, die kinderen vervoer naar ons kunnen bieden?", zegt locatieleider Jetske Hettinga. Met deze service hoopt Hettinga dat ouders eerder kiezen voor De Stjelp dan een school in een ander dorp. ,,Het verzorgen van vervoer van huis naar school en terug is een manier om jezelf te profileren. Het gebrek aan vervoer mag geen reden zijn dat kinderen niet naar jouw school toekomen. Maar vervoer kost geld. Er moet een busje worden aangeschaft, dat moet worden onderhouden en dan zijn er nog de kosten voor brandstof. En daar komt Grieneko om de hoek kijken. Grieneko stimuleert verduurzaming en groene energie in Baard, Easterlittens, H˙ns, Leons en omgeving. ,,Wij zijn lid van ├Üs Ko÷peraasje, die samen met organisaties uit Groningen en Drenthe eigenaar is van energiebedrijf Energie VanOns", zegt Ronald van Giessen van Grieneko. ,,Een deel van hun winst wordt uitgekeerd aan energieco÷peraties zoals de onze om weer te investeren in duurzaamheid. Groen Normaal gesproken wordt het geld gestoken in zonnepanelen, ledlampen of het plaatsen van laadpalen voor autoĺs. ,,Maar waarom niet in vervoer voor de school? Groen vervoer natuurlijk. Ook dat is een vorm van investering in duurzaamheid." Grieneko en de school gingen in gesprek. ,,Als we nu zouden beginnen, is dat met blauwe diesel. Maar zodra er ook goede elektrische busjes zijn, natuurlijk met elektrisch vervoer", zegt Giessen. En niet allen De Stjelp zou dan gebruik kunnen maken van het groene busje. ,,Buiten de schooltijden kunnen ook inwoners van het dorp er gebruik van maken. Of verenigingen. Het is niet iets voor de school alleen, maar voor heel het dorp", legt Hettinga uit. ,,Nu rijdt de bus hier nog, maar we zijn bang dat dat een kwestie van tijd is omdat er te weinig gebruik van wordt gemaakt. Ook dan kan zoĺn busje uitkomst bieden." De school en Grieneko hopen het plan aan het einde van het jaar rond te hebben. ,,De bereikbaarheid van een school is een essentieel punt. Met eigen duurzaam vervoer zetten we als school een stap vooruit. En daarmee het dorp, want de school is belangrijk voor de leefbaarheid", benadrukt Hettinga het belang van beide partijen. ,,En er melden zich al vrijwilligers die wel willen rijden", aldus Van Giessen.

