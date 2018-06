Regio maandag, 18 juni 2018

Ook in BelgiŽ zorgen over kievitpopulatie Het aantal kieviten in Vlaanderen is sinds 2003 - toen er nog twintigduizend over heel Vlaanderen werden geteld - met vermoedelijk 20 procent gedaald. Dat meldt de nieuwsdienst van de Vlaamse omroep VRT. ,,Wij deden metingen in Vlaams-Brabant waar de vogelsoort daalde van vijfduizend kieviten in 2003 naar duizend vandaag", aldus Joris Gansemans van de onafhankelijke vrijwilligersorganisatie Natuurpunt tegen de omroep. ,,Die cijfers zijn enorm verontrustend." De kievit kwam een halve eeuw geleden verspreid over heel BelgiŽ voor, vooral in uitgestrekte vochtige weilanden van de kustpolders en riviervalleien en in natte heidegebieden van de Kempen, aldus Natuurpunt. In 1968 zou het gaan om zoín vierduizend paartjes, in de jaren tachtig om twintigduizend. Die plotse vooruitgang kan volgens Natuurpunt worden verklaard doordat de vogelsoort de weilanden in de riviervalleien inruilde voor akkerland. Sinds de jaarwisseling is echter een halvering opgetreden. Volgens Gansemans is dat deels te wijten aan de intensieve landbouw. Nesten verplaatsen Natuurpunt denkt dat landbouwers het tij kunnen keren door onder meer samen met vrijwilligers de kievitsnesten te zoeken en ze te beschermen, zoals in Frysl‚n wel al op grote schaal gebeurt, of ze te verplaatsen naar een veilig heenkomen, zo stelt Natuurpunt. Ook stelt de organisatie voor om broedzones in te stellen op onbewerkte landbouwgrond. Eind vorige maand werd bekend dat er dit seizoen een kwart minder kieviten in Frysl‚n waren dan vorig jaar rond die tijd. Dat bleek uit een weidevogeltelling van de Bond van Friese Vogelwachten (BFVW). De vogelwachters telden nog geen tienduizend kieviten.

