Locoburgemeester gehoord in A7-blokkadezaak

Leeuwarden - Locoburgemeester Pytsje de Graaf van Dongeradeel zal worden gehoord in de rechtszaak over de blokkade van de A7 bij Joure op 18 november vorig jaar, waarbij drie bussen demonstranten werden tegengehouden. De demonstranten waren op weg naar Dokkum, waar ze volgens hun vergunning een betoging mochten houden tegen Zwarte Piet. Het was de dag van de landelijke intocht van Sinterklaas en zijn gevolg. Gisteren was in de rechtbank een regiezitting (voorbereiding op de inhoudelijke behandeling) in de zaak tegen 34 snelwegblokkeerders. Advocaat Tjalling van der Goot, die 33 van hen bijstaat, verzocht De Graaf te horen over de precieze gang van zaken.

De Graaf - die burgemeester Marga Waanders verving omdat die de Sint verwelkomde - besloot in de loop van de ochtend de demonstratie alsnog te verbieden, mede omdat er geruchten waren dat pro-Pietdemonstranten zich met zwaar vuurwerk en gewelddadige intenties tussen het publiek zouden mengen.

Van der Goot wees er gisteren op dat de vergunning tweeledig was: een ‘dynamische betoging’ (optocht) van 10.30 tot 11.15 uur en een ‘statische’ (in een afgehekte zone langs de route van de Sint) van 11.15 tot 13.30 uur. Van der Goot: ,,In de tenlastelegging staat dat de snelwegblokkade ‘een geoorloofde betoging heeft verhinderd’, maar dat slaat ook op de statische betoging.”

Na de blokkade, die volgens de politie duurde van 9.50 tot 10.40 uur, was er nog best tijd geweest voor die betoging, maar toen lag het verbod er al. Feitelijk heeft dat verbod dus de demonstratie verhinderd, niet de snelwegblokkade, betoogde de advocaat.

Officier van justitie Peter van der Spek wierp tegen dat de vergunning al inging tijdens de blokkade en dat het besluit van de burgemeester dus kwam ná het ten laste gelegde feit. Rechtbankvoorzitter Jolanda Lootsma zei na beraad dat de rechtbank het belang inziet van het oproepen van de locoburgemeester.

Agenten gehoord

Hetzelfde geldt voor de vier agenten die ter plaatse langs de A7 bij Oudehaske proces-verbaal opmaakten van het incident. Volgens een van de verdachten, een 56-jarige inwoner van Damwâld die in de rechtbank slechthorend bleek te zijn, had een agent gezegd: ,,Wacht even met wegrijden tot wij het zeggen, dan kunnen wij dat goed coördineren.” Dat zou volgens Van der Goot kunnen betekenen dat de eigenlijke blokkade voorbij was vóór de vergunning inging.

Verder zou de 39-jarige onderneemster uit Drachten die de blokkade initieerde op haar Facebook-pagina van een agent te horen hebben gekregen: ,,Als u het bericht nu niet verwijdert, kunt u strafrechtelijk vervolgd worden.” Hierop verwijderde ze het bericht. Van der Goot: ,,Aan zo’n opmerking is het gerechtvaardigd vertrouwen te ontlenen dat er geen vervolging door het OM zou volgen.” Ook Van der Goots verzoek om deze agent te horen werd gehonoreerd door de rechtbank. De getuigen zullen achter gesloten deuren door de rechter-commissaris gehoord worden voorafgaand aan de inhoudelijke behandeling van de zaak. Die staat gepland op 8, 9, 11 en 12 oktober.

