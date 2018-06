Economie zaterdag, 16 juni 2018

IJsselmeervissers eisen vergunning op

Workum - Producentenorganisatie (PO) IJsselmeer vindt dat de provincies rond het IJsselmeer onnodig treuzelen met het verstrekken van visvergunningen voor het watergebied. Over twee weken zouden de IJsselmeervisser weer mogen uitvaren, maar de provincies rond het IJsselmeer en Markermeer hebben nog geen toestemming gegeven. Daar is volgens Derk Jan Berends, secretaris van PO IJsselmeer, geen reden voor.

,,Op 1 juli start het seizoen, maar zonder die Natuurbeschermingswet-vergunning van de provincie kunnen de vissers het water niet op”, zegt Berends. ,,Ik zie geen reden waarom de provincies niet vergunnen. Ten opzichte van vorig jaar is er namelijk niets veranderd: het aantal vissers en netten is nog hetzelfde. Zeshonderd netten is zeshonderd netten.”

Het IJsselmeer en Markermeer vallen onder de Natuurbeschermingswet (Nb-wet). Vissers zijn verplicht om een Nb-wetvergunning aan te vragen bij hun provinciebestuur. In de vergunning staan aanvullende voorwaarden waar vissers zich aan dienen te houden. Onder andere om vogels te ontzien. Op die manier worden de doelstellingen van de Nb-wet en Natura 2000 gehaald. PO IJsselmeer verzorgde de aanvraag eerder voor haar leden, maar sinds dit jaar moet het op individuele basis. De aanvragen werden begin maart ingediend.

De provincie Flevoland schortte de aanvragen onlangs op vanwege een gebrek aan informatie. Berends laat weten dat gedetailleerde aanvragen zijn ingediend. ,,Meer informatie is er simpelweg niet.”

Veel werk

Gedeputeerde Johannes Kramer laat weten dat de stap van een collectieve aanvraag naar individuele vergunningsverzoeken voor fors meer werk zorgt en dat dat de vertraging veroorzaakt. ,,In de gedetailleerde aanvragen geven vissers onder meer aan waar ze willen vissen. Voor we daarover kunnen besluiten moeten we dat eerst afstemmen met andere provincies”, zegt Kramer. ,,We moeten een vergunning bovendien goed onderbouwen. Natuurorganisaties kijken daar kritisch naar. Het moet niet zo zijn dat ons werk later door de rechter onderuit wordt gehaald. We hopen 1 juli te halen, en doen het in ieder geval zo snel mogelijk.”

Ondertussen is over de toekomst van de IJsselmeervissers nog geen plan gemaakt. Minister Carola Schouten hoopte, in overleg met provincies, natuurorganisatie en de vissers, al een maand geleden tot een scenario te zijn gekomen waarin de visstanden herstellen en (overgebleven) vissers een boterham kunnen verdienen. De partijen zijn er na jaren praten nog niet uit.

Berends wil niets kwijt over het overleg. Kramer wil dat Schouten een warme sanering regelt. ,,Het is nu boter bij de vis, letterlijk en figuurlijk, voor de minister om tot een duurzame visserij te komen. Ik wacht in spanning het besluit af. Daar ben ik voorzichtig positief over. Het mag ook wel een keer opgelost worden: we zijn hier al zes à zeven jaar mee bezig.”

Reacties: