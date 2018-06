Regio zaterdag, 16 juni 2018

Cambuurstadion: Jan Anker beraadt zich op toekomst

Leeuwarden - Investeerder en ondernemer Jan Anker beraadt zich op zijn rol in de ontwikkeling van een nieuw Cambuurstadion. Dat stelt zijn woordvoerder Jan Spoelstra. Anker, tevens bestuursvoorzitter van zuivelbedrijf A-ware, is een belangrijke speler bij de totstandkoming van een nieuw voetbalstadion.

Anker is de beoogde nieuwe eigenaar van het WTC in Leeuwarden, waar het stadion moet komen, en is pertinent tegen de komst van een Bauhaus in de nabije omgeving. Anker wil namelijk een deel van het WTC verhuren aan een concurrerende bouwmarkt, Karwei. Mocht de gemeente een bouwvergunning verlenen aan de Bauhaus, dan zou dat het einde van de plannen betekenen, zo meldde Spoelstra in april tijdens een gemeenteraadsvergadering.

Intussen heeft de gemeente de vergunning aan doe-het-zelfzaak Bauhaus verleend. Op de vraag of Anker zich nu daadwerkelijk terugtrekt, antwoordde Spoelstra gisteren per sms-bericht: ‘Er zomaar uitstappen is (ook) nooit de intentie van de heer Anker geweest. Wij zijn ons aan het beraden.’

De betrokken partijen - de Stadion Ontwikkel Combinatie, de gemeente en Anker/WTC - hebben besloten de komende tijd geen vragen te beantwoorden over de voortgang van de gesprekken over het nieuwe stadion en de ontwikkeling van het WTC-gebied. Dat meldt Piet Adema. Adema is namens het WTC en Jan Anker ook bij de plannen betrokken.

Op de vraag of hij voor 1 juli duidelijkheid denkt te hebben over de plannen, wil Adema niet ingaan. Op die datum wil ROC Friese Poort weten of de bouw doorgaat en het complex in 2021 gereed is. De mbo-opleider is van plan veel ruimte te huren, maar gaat op zoek naar alternatieven als er op 1 juli geen groen licht is.

Naast de kwestie Bauhaus zijn er nog zes punten waarover overeenstemming moet worden bereikt. Dat zijn onder meer een groter parkeerterrein met bijbehorende kosten én het kwijtschelden van een lening van de gemeente Leeuwarden van vier miljoen euro aan het WTC.

Leeuwarden stelt dat de lening nog steeds uitstaat. En ook over de andere punten is nog geen akkoord bereikt. Spoelstra antwoordt namelijk op de vraag of er deelakkoorden zijn: ,,Alles hangt aan elkaar.”

