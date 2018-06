Regio vrijdag, 15 juni 2018

Leeuwarden geeft vergunning: weg vrij voor Bauhaus De gemeente Leeuwarden heeft een vergunning verleend voor een Bauhaus-vestiging aan de Slauerhoffweg. De vergunning is vrijdag verstuurd en wordt volgende week woensdag gepubliceerd in de Huis aan Huis. De vergunning kan grote gevolgen hebben voor de bouw van een nieuw Cambuurstadion. Jan Anker - de beoogd eigenaar van het WTC en een belangrijke speler in de ontwikkeling van het nieuwe stadion - liet in december per mail aan wethouder Henk Deinum weten dat de komst van een Bauhaus naast het WTC, de business case voor het stadion schaadt. Ook schreef hij in die mail aan Deinum dat hij ervan uitging 'dat je de eventuele vestiging van een nieuwe bouwmarkt voorkomt om daarmee erger te voorkomen. Anker heeft namelijk afspraken over de verhuur van een deel van het WTC aan de Karwei, een concurrerende bouwmarkt. Businessplan In de vergadering van het college van B en W van 9 januari sprak Deinum over de mail van Anker en de vergunningsaanvraag van Bauhaus. In de notulen van die vergadering staat onder meer: 'Bekeken wordt welke mogelijkheden er zijn om hier invloed uit te oefenení In april werden de plannen voor een nieuw stadion geparkeerd. Anker benoemde zeven punten die de ontwikkeling in de weg stonden. Een daarvan was de mogelijke komst van een Bauhaus. In de gemeenteraad zei zijn woordvoerder Jan Spoelstra toen dat als de Bauhaus zou komen, Anker niet meer mee zou betalen aan een nieuw stadion. In het businessplan wordt gerekend op een bijdrage van ruim vier miljoen euro van Anker. Vergunning Geconfronteerd met de nu verleende vergunning zei Spoelstra gisteren dat hij de consequenties daarvan ,,op dit moment nog niet kan overzien". Dat Bauhaus een vergunning zou krijgen, lag in de lijn der verwachting. Immers: het bestemmingsplan laat een bouwmarkt op die plek toe. Of de gemeente pogingen heeft gedaan om Bauhaus te verleiden om een andere locatie te kiezen, wilde gemeentewoordvoerder Fijke van Berkom gisteren niet zeggen. ,,We zijn verplicht een aanvraag als deze in behandeling te nemen." Kettingbeding De kans is aanwezig dat bezwaren worden ingediend tegen de vergunning. Op het stuk grond ligt een vijftig jaar oud kettingbeding. Het bedrijf BMN Bouwmaterialen stelt dat er daarom geen bouwmarkt mag komen. Advocaat Coen Geerdes van BMN zei in april in deze krant dat de gemeente geen vergunning voor een Bauhaus mag afgeven. ,,Het kettingbeding is geen beletsel geweest om de vergunning te verlenen. Het staat echter iedereen vrij om bezwaar tegen de vergunning aan te tekenen", zegt gemeentewoordvoerder Van Berkom daarover. Stadion Ontwikkeling Cambuur was gisteren niet bereikbaar. Ook wethouder Henk Deinum wilde zelf geen vragen beantwoorden.

