Ouderen voelen zich minder eenzaam

Ouderen in Nederland voelen zich minder eenzaam dan twintig jaar geleden. Dat constateert het Sociaal- en Cultureel Planbureau (SCP) in een onderzoek onder vijfduizend ouderen. Het onderzoek wordt vandaag gepresenteerd.

Het SCP gebruikte gegevens van mensen van 55 jaar en ouder, die in 2016 zijn bevraagd. De uitkomst is dat de eenzaamheid van ouderen met 0,2 tot 0,8 punten is gedaald op een schaal van nul tot elf, in de periode 1996-2016.

Volgens SCP-onderzoeker Cretien van Campen is een van de verklaringen voor de ontwikkeling dat ouderen tegenwoordig meer mensen kennen dan twintig jaar geleden. ,,Als de sociale contacten van mensen voornamelijk uit collega’s op het werk bestaan is dat heel eenzijdig. Als je dan met pensioen gaat kan het sociale netwerk heel snel verminderen. Tegenwoordig hebben ouderen een groter en diverser netwerk. Dat gaat om mensen uit de buurt, of van een wandel- of kaartclubje. Daardoor is de kans op eenzaamheid gedaald."

Een andere verklaring die het SCP noemt, is dat mensen op oudere leeftijd tegenwoordig vaker een partner hebben. Verder hebben ze meer het gevoel dat ze de regie hebben over hun eigen leven. Ook dat zorgt ervoor dat ze zich minder eenzaam voelen.

Meer contacten

Een tweede opvallende conclusie van het onderzoek is dat ouderen vaak opfleuren na een verhuizing naar het verpleeg- of verzorgingshuis. ,,Het gaat dan om mensen die bijvoorbeeld een chronische aandoening hebben of er cognitief slecht aan toe zijn", legt Van Campen uit. ,,Het onderzoek toonde aan dat als hun gezondheid achteruit gaat de eenzaamheid toeneemt. Als je nog thuis woont, wordt het steeds lastiger om de deur uit te kunnen. Dat leidt er vaak ook toe dat mensen steeds minder contacten hebben. Vaak is hun partner dan ook al overleden. Als ze dan naar een verzorgingshuis gaan, zien we dat ze opfleuren. Ze komen weer in contact met mensen.

Het publieke beeld van een verzorgingshuis is niet altijd even positief. Mensen zien dat als een plek waar ze niet terecht willen komen. Maar dat beeld klopt niet. Mensen kunnen samen activiteiten doen, bijvoorbeeld kaarten, koffiedrinken en muziek maken. De sociale en culturele kant van verzorgingshuizen is de laatste jaren veel sterker geworden. Er worden allerlei activiteiten georganiseerd. Dat doet mensen goed."

Eenzaamheid betekent overigens niet dat men zich ook ongelukkig voelt. Dat is te zien aan een van de uitkomsten van de bevraging van bewoners van verpleeg- en verzorgingshuizen en zelfstandig wonende WMO-melders (een groep die ook werd onderzocht). Van hen voelt 2 tot 4 procent zich sterk eenzaam én zeer ongelukkig, en volgens het SCP is dat een relatief klein deel.

