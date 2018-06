Geloof & Kerk donderdag, 14 juni 2018

Slob: scholierenbezoek aan moskee Heerenveen kan best Minister Arie Slob van Onderwijs ziet geen probleem in door een school georganiseerd moskeebezoek. Dat blijkt uit zijn antwoorden op Kamervragen van de PVV. Volgens die partij pleitte de Heerenveense burgemeester Tjeerd van der Zwan voor een verplicht moskeebezoek voor scholieren. De partij vroeg de minister om schoolexcursies naar moskeeën te verbieden. Volgens Slob mogen scholen in het kader van de vrijheid van onderwijs zelf weten of ze excursies naar een kerk, synagoge of moskee organiseren. Het kan volgens hem meewerken aan meer onderlinge verbinding in de samenleving. Ouders die hun kind niet aan een dergelijke excursie willen laten meedoen kunnen daar bezwaar tegen maken. De school beslist of dat bezwaar terecht is. Slob wees er verder op dat Van der Zwan er nooit voor heeft gepleit om in het kader van maatschappijleer leerlingen te verplichten een moskee te bezoeken.

Reageer op dit artikel | Aantal reacties 0





Reacties:

Familieberichten Advertenties