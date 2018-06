Regio donderdag, 14 juni 2018

Minister wil centrale examens zo houden Ondanks het advies van de VO-raad om het toetsmoment van de examens te flexibiliseren vindt minister Arie Slob van Basis- en Voortgezet Onderwijs dat er een centraal eindexamen moet blijven. Volgens het advies van de VO-raad uit eind maart zouden de centrale eindexamens een negatief effect hebben op het leerproces van de leerlingen. Leerlingen die verder gevorderd zijn moeten wachten tot de eindexamens in mei. De raad zou daarom liever zien dat scholen de toetsdata zelf mogen bepalen. Volgens Slob is het ongunstig om het centrale deel af te schaffen omdat dit de docenten extra werk oplevert, zei hij gisteren desgevraagd toen hij in Tytsjerk vmboíer Jesse Looijenga persoonlijk feliciteerde met diens diploma. DifferentiŽren Het advies ging nog verder. Het zou bovendien volgens de VO-raad mogelijk moeten worden om meer te differentiŽren op niveau, zodat leerlingen op verschillende niveaus examen kunnen doen. Een vwo-leerling die moeite heeft met wiskunde zou dan voor dit vak het havo-examen moeten kunnen maken, of een havo-leerling die goed in Engels is zou dat op vwo-niveau moeten kunnen doen, aldus de VO-raad. Slob ziet daar niets in: ,,Als we zo gaan werken wordt het heel moeilijk om uiteindelijk de waarde van een diploma te bepalen. Voor werkgevers wordt het lastig om aan te geven wat ze qua diploma van hun werknemers vragenĒ De kritiek spitste zich ook toe op het systeem van examineren, waarbij er vaak naar de examens wordt toegewerkt. Leerlingen werken intensief toe naar de examens, soms met bijles, maar zijn vaak al snel vergeten waar het over ging. Volgens de raad zouden de examens daardoor niet representatief zijn. ,,We moeten goed nadenken hoe het beter kan. Maar een centraal deel zal er moeten blijven", meent Slob.

Reageer op dit artikel | Aantal reacties 0





Reacties:

Familieberichten Advertenties