Oud-inwoner Akkrum geŽerd met evenement

Folkert Kuipers begon het grootste warenhuis ter wereld in New York: Ďthe big storeí

Het Heechein is omgedoopt in Sixt Avenue, betalen doe je in dollars en in plaats van Friese vlaggen wapperen overal de stars and stripes. Mannen dragen hoge hoeden, de vrouwen hoepeljurken en opgeschoten straatschoffies rennen door de massa heen, hun pet schuin op het hoofd. Een van de gebroeders Anker staat op een zeepkist en pleit voor drooglegging, op het grasveld naast de kerk zijn vrouwen bezig met de was. Een paardenkoets rijdt langzaam tussen de mensen door. Het centrale punt in Akkrum is 'the Big Storeí, ofwel het grootste warenhuis van de wereld.

Opgericht door oud-Akkrumer Folkert Kuipers, in het Amerika van de negentiende eeuw beter bekend als Frank H. Cooper. Afgelopen weekeinde en komend weekeinde is Akkrum omgetoverd in het New York van eind vorige eeuw, om het verhaal van Folkert Kuipers te vertellen.

Akkrumer Folkert Kuipers emigreerde in 1865 naar Amerika, in de hoop op een beter leven. Na de nodige tegenslagen begon hij in Chicago een groot warenhuis, gevolgd door nog een zaak: het destijds grootste warenhuis van de wereld in New York: 'the big store.í

Toestroom

,,Het is opmerkelijk dat eigenlijk zo weinig mensen het verhaal van Folkert Kuipers kennen. Ik kende het ook niet, ja van de straat. De Folkert Kuipersstrjitte, maar het verhaal erachter kende ik niet", vertelt Alex de Haan van de organisatie.

Het Culturele Hoofdstadjaar vormde een mooie gelegenheid om het verhaal van Kuipers nieuw leven in te blazen. Na een aarzelend begin kwam het project dit voorjaar op stoom. ,,Intussen zijn er meer dan zeshonderd mensen bij betrokken. Van figuranten tot mensen achter de schermen, het is ongelooflijk hoeveel mensen er mee doen", zegt De Haan.

De toestroom is zo groot dat de organisatie eigenlijk niet meer precies weet wat er allemaal gebeurt. ,,Het is prachtig om te zien hoeveel optredens er zijn, hoeveel acts. En dat wij dat niet meer precies weten, is toch alleen maar mooi?"

Nazaten

Niet alleen de organisatie van Meet me at the Fountain, zoals de twee weekeinden genoemd zijn, is verbaasd en verrast over de omvang van het feest. Ook de nazaten van Folkert Kuipers weten niet wat ze zien. Frank Wolff is een achterachterkleinzoon van Folkert Kuipers en samen met zijn vrouw en kinderen vanuit Chicago naar Akkrum gekomen. ,,Itís amazing." Het aantal keren dat hij die uitdrukking bezigt, is niet op de vingers van een hand te tellen. Wolff wist wel wat van de familiegeschiedenis. Maar zijn kinderen geloofden niet dat er in Nederland een dorp was dat een groot feest ter ere van hun overoverovergrootvader zou organiseren. ,,Dit tart iedere vorm van verbeelding", vertelt Wolff. ,,We hadden geen idee wat we zouden kunnen verwachten. Maar we leren hier in Akkrum heel veel over onze eigen familie. Dat is toch 'amazing?"

Wolff en zijn familie bezochten onder meer de woningen voor ouderen die hun familielid rond de eeuwwisseling in Akkrum liet bouwen, de Coopersburg. Ook bezochten ze het graf van Kuipers in Akkrum. ,,We are really grateful to be invited here."

