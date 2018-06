Geloof & Kerk maandag, 11 juni 2018

Blije gezichten op het Bonifatiusfestival De traditionele Bonifatiusdagen in Dokkum waren dit weekend zeer divers van opzet. Een primeur was het Bonifatiusfestival op de zaterdagavond in De Herberg. Een groeibriljant. Het was voor de organisatie iets nieuws - en daarmee ook een gok. Het Bonifatiusdagen-comité had in andere jaren regelmatig een muziekvoorstelling of iets dergelijks in de Bonifatiuskapel - met wisselende belangstelling. Dit keer werd het net over een andere boeg uitgegooid. Een avondprogramma in protestantse kerk De Herberg: een Bonifatiusfestival. Met een keur aan mogelijkheden om iets te proeven van het thema van de driedaagse: 'Geloof, Hoop en Liefde.’ Met onder meer gospelgroepen als De Regenboog en Unity, interkerkelijk kinderkoor De Blide Sjongers, maar ook een expositie van heiligenbeelden, workshops liturgisch bloemschikken en schilderen met kunstenaar Jan Kooistra. Het is rond zeven uur en ds. Herman de Vries is gastheer in zijn eigen kerk. Als een spin in het web loopt hij rond op de avond, waar van te voren heel wat werk - ook door hem - voor is verzet. ,,Dit móet je even zien", zegt hij enthousiast. De ruimte waar op zondagochtend bij diensten de kinderopvang is, is omgebouwd tot stiltecentrum. ,,Hier kunnen mensen zich, als ze dat willen, even terugtrekken, een kaarsje branden." Bonifatiusbier Een serene plek in de wonderlijke mix van dit festival, want even verderop staat Berend Wouda. Achter een tafel met bier en andere drank van het Dokkumer merk 'Bonifatius.’ Ooit een wild idee dat leidde tot een biermerk dat nu ,,in heel Nederland verkocht wordt". Met namen als Wadwit, Maerte Saison, Acht Guldens en Bonifatius Bitter. Het assortiment bevat ook pepermunt. Sinds kort is er in Dokkum een eigen standbrouwerij, aan de Diepswal. Sterk spul is het wel. ,,In de jubileumeditie van Acht Guldens zit 10 procent alcohol. Dan heb je aan één fles wel genoeg..." Het is in de multifunctionele kerk een gezellige drukte met veel blije gezichten. Op een tafeltje worden voor 1 euro boeken verkocht. Zelfs een antieke editie van De navolging van Christus van Thomas a Kempis kun je hier voor een habbekrats meenemen - inclusief een oud bidprentje als boekenlegger. Praiseliederen Het festival is niet een veredelde bazaar. Nee, want er klinken tal van praiseliederen, met passie gezongen vanaf het grote podium waar afwisselend optredens van de koren zijn. Vóór dat podium staan vier Mariamantels opgesteld. Ze zijn het resultaat van een oproep die het comité van de Bonifatiusdagen deed. Maak een mantel voor het Mariabeeld zoals dat staat in de katholieke Bonifatiuskerk. Een mantel die het heiligenbeeld van ongeveer 75 centimeter ook écht zal dragen. Het leidde tot vier inzendingen. Zoals een gehaakte mantel van de interkerkelijke handwerkgroep van De Herberg. Echt teamwork dus. Mattie de Vries-van Dokkumburg maakte een blauwe mantel, gemaakt uit twee lagen; er werden 97 hele sterren in verwerkt en een meervoud aan zeshoeken. Twee maanden werkte ze er met passie aan. De rode mantel is van Minke Basteleur uit Harlingen. Als protestant heeft ze een speciale band met Maria: 'We mogen onze gedachten en zorgen bij haar neerleggen en rust ervaren.’ En dan is er - op een krukje - nog de kleinste, kleurige mantel van Henny Jilderda (71) uit Dokkum. Ze is vrijwilliger in de Bonifatiuskapel. Het eerste wat bij haar opkwam bij het maken: een mantel maken die veelkleurigheid, oecumene, in zich heeft. 'De mantel is een ode aan Maria’. Wijd gemaakt, als teken voor schuilplaats en van ruimte voor iedereen. Jurylid Annelies van der Meer zegt dat er ,,vier winnaars zijn" omdat het allemaal Maria-mantels zijn die met zoveel liefde en aandacht gemaakt werden. Maar uiteindelijk wordt die van Jilderda als meest bijzondere beoordeeld. Dochter Boukje neemt de felicitaties in ontvangst, want Henny is zelf niet in staat om er vanavond bij te zijn. Ze heeft vorig jaar een beroerte gehad en herstelt daar nog van. ,,Dit is echt in opstekker foar har", zegt Boukje die snel het nieuws per telefoon gaat overbrengen. De bloemen en het cadeauboek Een nieuwe mantel voor onze Zoete Lieve Vrouw, van de Sint-Jan in 's Hertogenbosch gaat mee. Ook daar hielden ze ooit een wedstrijd voor een schutsmantel voor het Mariabeeld. Iets nieuws proberen In de ruimte waar het liturgisch bloemschikken is, wordt een schikking gemaakt met als titel 'Geloof, hoop en liefde.’ Griet Brolsma deelt rozen uit. Samen met Klaske Sijtsma geeft ze uitleg en tips aan vier vrouwen die meedoen. ,,Deze roze roos verbeeldt blijdschap, liefde en ook dankbaarheid!" Nou, zo zegt één van de vrouwen, dat mag er zeker zijn. ,,Wie had vijf jaar geleden kunnen denken dat we in Dokkum met katholieken, christelijk-gereformeerden en protestanten zó zouden samenwerken op de Bonifatiusdagen? Moet je nu eens zien." De pastores Paul Verheijen, Herman de Vries en Ton van der Wekken liepen zelfs al met elkaar op de catwalk voor een modeshow. En in de kapel waren ze actief bij de slotviering met bisschop Ron van den Hout. Het kerkelijk landschap in Dokkum is bezig aan een lente met zomerse temperaturen. Bij de workshop van Kooistra zit Gerard Struikmans te werken aan een schilderij. Thuis schildert hij ook wel, maar dan 'met nummers en kleuren’. Hij schildert hier vrijelijk, met een vreugde die van zijn gezicht afstraalt. Het Bonifatiusfestival laat deze zaterdagavond zien dat je nooit bang moet zijn om iets nieuws te proberen. Een vondst in zijn variatie en pure reclame hoe je je als kerken en gelovigen kunt presenteren.

