Economie zaterdag, 9 juni 2018

Jouster kabels gaan met NASA de ruimte in Joure - Kabelmaker FibreMax in Joure gaat 144 koolstofkabels leveren aan NASA voor een ruimteproject. Dat moet in 2020 of 2021 plaatsvinden. De kabels van 1,5 millimeter dikte houden zonnepanelen bij elkaar en zorgen dat die steeds op de zon gericht blijven. Dat meldt directeur-eigenaar Rinze van der Schuit. Het is een van de vele grote opdrachten voor het bedrijf. Om de groei aan te kunnen steekt de ondernemer tien miljoen euro in een nieuw pand. ,,We gaan de ruimte in, en verder”, zegt Van der Schuit (56) enigszins cryptisch. Het prestigeproject is namelijk grotendeels geheim. ,,De kabels voor NASA moeten de zonnepanelen 180 graden kunnen laten draaien en tegen enorme vrieskou én extreme hitte kunnen. De hele wereld heeft op deze opdracht ingeschreven, maar alleen wij konden aan de eisen voldoen.” Het ruimteproject heeft een totale waarde van twee miljard dollar. Het project is tekenend voor de groeifase waarin FibreMax zit. Negen jaar na oprichting heeft het zoveel opdrachten in de pijplijn dat een nieuwe fabriek noodzakelijk is. Daar wordt op industrieterrein de Ekers in Joure nu aan gebouwd. Van der Schuit bedacht in 2009 een kabel voor de industrie van vele en lange draden kevlar - vooral bekend als vulling van kogelvrije vesten - die miljoenen keren in elkaar worden gewikkeld. Dat zorgt voor een enorme trekkracht. De kabels zijn in gewicht nog geen tiende van een staalkabel, zijn tot twintig jaar onderhoudsvrij, hebben geen zwakke plekken en roesten niet. De nieuwe fabriek krijgt vijf lange wikkelstraten - één met een lengte van 235 meter. In 2022 moeten er 20.000 kabels op jaarbasis worden gemaakt, ter waarde van 100 miljoen euro. Daar zijn over ruim een jaar al dik honderd mensen voor nodig. Nu telt FibreMax 32 werknemers die elk jaar 2000 à 3000 kabels maken. Googliaans ,,We willen het gebouw heel bijzonder maken, op wereldniveau. Een ‘googliaanse’ inrichting, zoals ik dat noem. Er komt een ‘lounche-kantine’. En als je via de personeelsingang binnenkomt moet je met de trap omhoog en kun je met een uitklapbare trap, glijbaan of glijpaal naar beneden. Je moet het werknemers naar de zin maken. Daarvoor willen we kosten nog moeite sparen." Het dak wordt vol gelegd met zonnepanelen, goed voor 0,9 megawatt (MW). FibreMax gebruikt er maar een fractie van. Na de wereld vele jaren te hebben rondgereisd met de innovatieve kabel en na nóg eens vele jaren van testen zijn de grote hijskraanbouwers wereldwijd nu om: ze stappen over van staal- naar de Jouster kevlar-kabels. Van der Schuit levert aan de internationale top vijf van hijskraanbouwers. Die zitten onder meer in hoogbouw, mijnbouw en diepzeeprojecten. Lees het hele verhaal in het Friesch Dagblad van 9 juni 2018

