Regio zaterdag, 9 juni 2018

De Rouwe: geld voor regio naar Noord en Oost Leeuwarden - De provincie Fryslân zal snel gehoor geven aan de oproep van minister Carola Schouten om plannen in te dienen voor het regiofonds. Het kabinet heeft tweehonderd miljoen euro klaarliggen voor projecten om de leefbaarheid in de regio te versterken. Gedeputeerde Sander de Rouwe ziet in de gisteren bekend geworden criteria goede mogelijkheden om projecten gesubsidieerd te krijgen. ,,We staan al in de startblokken. We hebben al hard gewerkt om de kansen van dit fonds voor Fryslân te benutten. We hebben al een groslijst van projecten gepresenteerd aan Provinciale Staten, waaronder Holwerd aan Zee, Wetsus, de regio Noordoost en de Veenweidevisie. Nu moeten we snel komen tot de projecten die het meest kansrijk zijn en passen binnen de ambities van de provinciale politiek”, zegt CDA’er De Rouwe. Per project wil minister Schouten, die de verdeling van de totale pot van 900 miljoen voor regionale projecten coördineert, tussen de 5 en 40 miljoen euro bijdragen. Ze gaat waarborgen dat alle windstreken aan bod komen. Zorg, onderwijs, natuur Regio’s kunnen met het geld de lokale economie versterken, maar ook de zorg, het onderwijs of de natuur, aldus Schouten. Om in aanmerking te komen voor een bijdrage, moet een regio wel aan een aantal voorwaarden voldoen. Zo moet de regio zelf minstens zoveel geld steken in het project en dient dat de hele regio ten goede te komen. Dat moet voorkomen dat gemeenten met het geld ,,bijvoorbeeld gaten in hun begroting dichten”. Schouten heeft ,,al veel enthousiaste reacties gezien en ook al plannen”. Ook moeten de effecten van investering snel te merken zijn. Het liefst nog binnen deze kabinetsperiode. De helft van de pot van het regiofonds is al besteed aan een zestal projecten die het kabinet voorrang wilde geven, zoals de ontmanteling van oude kerncentrales, het achteropgeraakte Rotterdam-Zuid en de krimpprovincie Zeeland. Van het overgebleven geld komt nu 200 miljoen vrij, en in een tweede ronde de rest. De Rouwe: ,,Ik denk dat de criteria voor ons goed te doen zijn. En ik hoop van harte dat de minister inzet op regiodeals en niet op rijksdeals. Geef maar volledige ruimte aan de regio’s zelf. Wij willen co-financieren waar dat nodig is.” De CDA-gedeputeerde zou het terecht vinden als het grootste deel van de tweehonderd miljoen nu terechtkomt in het noorden en oosten van het land. ,,Wat me is opgevallen is dat Noord- en Oost-Nederland bij de toekenning van de eerste vierhonderd miljoen niet met projecten op de kaart stonden. Ik wil de minister oproepen nu eerst naar die regio’s te kijken bij de nieuwe verdeling." Regio’s kunnen tot 1 september bij Schouten aankloppen. Uiterlijk volgend voorjaar wil de minister de plannen beklinken.

