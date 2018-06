Regio vrijdag, 8 juni 2018

Etalagekunst aangepast na ophef over verwijzing naar Holocaust Leeuwarden - De Poolse kunstenares Iwona Jarosz heeft haar kunstwerk in een van de etalages van Vereniging Microgalerie in Leeuwarden aangepast nadat ophef was ontstaan over een verwijzing naar de Holocaust. In het kunstwerk in de etalage van Slotmakersstraat 12 werd de situatie van Palestijnen in de Gazastrook vergeleken met die van Joden tijdens de Shoah. Jarosz heeft die frase gisteren verwijderd. ,,Bij de opening raakte ik in gesprek met een buurtbewoner die boos was om die tekst", vertelt Janosz telefonisch vanuit Polen. ,,Hij legde die zin uit als een overeenkomst tussen de Nakba en de Shoah. Ik heb besloten de zin te laten weghalen. Het is nooit mijn intentie geweest om zo’n analogie te maken." Printen op glas De Vereniging Microgalerie is een groep binnenstadsbewoners die hun ramen aan de straat ter beschikking stellen om kunst te exposeren. Zo fleurt het straatbeeld wat op, is de bedoeling. Om de paar maanden wisselt het tentoongestelde. Het nieuwe project is van kunstenaarscollectief Voorheen De Gemeente, die een podium biedt aan kunstenaars die printen op glas. Op het raam van de etalage aan de Slotmakersstraat heeft Janosz, van huis uit grafisch ontwerper en nu voor het eerst als beeldend kunstenaar actief, een aantal vormen en een tekst aangebracht. In een van de vormen zijn de contouren van het land Israël te zien. In de vorm ernaast is de landstreek van Judea en Samaria herkenbaar, die door de Jordaanse bezetter in 1949 de Westelijke Jordaanoever werd genoemd. Joodse ervaring van de Shoah In de ook op het raam aangebrachte begeleidende tekst staat in gebrekkig Engels dat de 'organische vormen een weergave zijn van de wijziging van de grens van het Palestijnse grondgebied, die tussen 1917 en 2002 plaatsvond’. Ook 'beelden ze de nog altijd verslechterende existentiële conditie van de bewoners van de Gazastrook uit.’ Onderaan stond de vergelijking met de Holocaust: 'Het werk getuigt van de groeiende overeenkomsten tussen de Joodse ervaring van de Shoah en de Palestijnse humanitaire crisis.’ Die zin is gisteren verwijderd. Pijnlijk is dat de etalage recht tegenover het pand Slotmakersstraat 1 staat, waar in de etalage de herinnering levend wordt gehouden aan de familie Stoppelman. Arie en Mie Stoppelman en hun kinderen Selma en Salomon vertrokken op 20 augustus 1942 uit hun winkel voor 'parapluies en wandelstokken’, zoals nog altijd op de gevel staat, om een paar maanden later in Auschwitz vergast te worden. De huidige synagoge staat bovendien twee deuren verderop, op nummer 16. Deels verwijderd Awraham Schabbing, secretaris van de Joodse Gemeente Leeuwarden, stoort zich met name aan het feit dat aan de openbare weg onwaarheden worden gecommuniceerd. ,,Je beďnvloedt Jan in de straat met halve waarheden en onwaarheden. Het een heeft niks met het ander te maken. Wat dat betreft is het goed dat de tekst deels is verwijderd." De herinneringsetalage voor de familie Stoppelman was Janosz niet opgevallen. ,,Dat heb ik niet gezien. Toeval." Coördinator Bauke Heeg van de Vereniging Microgalerie spreekt van een ,,ongelukkige" situatie. ,,Voorheen De Gemeente mag van ons naar eigen inzicht invulling geven aan de expositie. Wij bemoeien ons niet met de inhoud, al zijn we daar tot op zekere hoogte wel verantwoordelijk voor. Het is natuurlijk nooit onze intentie geweest om de Joodse gemeenschap tegen de schenen te schoppen, en ook niet van de kunstenaar." Janosz: ,,Ik wil erop wijzen dat kritiek op de Israëlische regering en politiek geen kritiek op Joden is."

