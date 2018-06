Regio donderdag, 7 juni 2018

Leeuwarden: brief Cambuur was fout van ambtenaar

Leeuwarden - Een ambtenaar heeft een fout gemaakt, waardoor een brief van de gemeente Leeuwarden aan de provincie over het nieuwe Cambuurstadion niet direct is verstuurd. Dat schrijft burgemeester Ferd Crone aan de gemeenteraad, na een artikel in het Friesch Dagblad gisteren.

Patrick van ‘t Haar

Brief

De door het college vastgestelde brief van 19 december 2017 werd pas eind mei verstuurd. In de brief vraagt de gemeente de provincie om mee te werken aan de ontwikkeling van het WTC-terrein en een nieuw Cambuurstadion. Zonder bedragen te noemen vraagt Leeuwarden de provincie ook om een deel van de kosten op zich te nemen, onder meer om mee te betalen aan de aanleg van parkeervoorzieningen bij nieuwe stadion.

Pas in april ontdekte de gemeente zelf dat de brief nooit verstuurd was. 'Die omissie is aan het licht gekomen naar aanleiding van een gesprek tussen wethouder Henk Deinum en gedeputeerde Klaas Kielstra, schrijft Crone.

Op de vraag hoe het kan dat de gemeente of de wethouder niet eerder opmerkte dat de brief niet was verstuurd - het gaat immers om een project van al met al 65 á 70 miljoen euro - geeft Crone geen antwoord. Wel schrijft hij dat de gemeente maatregelen heeft genomen om herhaling te voorkomen.

Proces

Crone benadrukt dat het niet versturen van de brief geen invloed heeft gehad op het proces. Dat proces waar Crone op doelt is het vastlopen van de plannen voor een nieuw stadion. Eind december begon de planvorming rond het nieuwe stadion te wankelen toen duidelijk werd dat bouwmarkt Bauhaus in de buurt van het stadion een nieuwe vestiging wil openen. Voor een van de partners in de plannen is dat onverteerbaar. Intussen zijn er zeven grote problemen die moeten worden opgelost om de plannen nieuw leven in te blazen.

Dirk Jan de Rouwe van Dijkstra Draisma, een van ontwikkelaars van het stadion, is het met Crone eens. Ook hij ziet de vertraagde brief niet als een reden waarom het nu vast zit. ,,Als de brief op tijd was verstuurd en de provincie zou willen meewerken, dan had het parkeerprobleem misschien kunnen zijn opgelost", zegt De Rouwe. ,,Maar dan zijn er nog zes andere knelpunten over. Dus ik geloof niet dat het later versturen van de brief gevolgen heeft gehad voor het vastlopen van de plannen."

Wel zou de steun van de provincie in een eerder stadium de gesprekken tussen alle betrokkenen mogelijk vergemakkelijkt hebben, denkt De Rouwe.

De provincie heeft gisteren laten weten in te gaan op de uitnodiging voor een bestuurlijk overleg met Leeuwarden.

Reacties: