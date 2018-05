Regio zaterdag, 26 mei 2018

Actiegroepen tegen testvlucht Lelystad Airport

Lelystad - De actiegroepen uit zes provincies die strijden tegen de verwachte overlast van de uitbreiding van Lelystad Airport gaan door met hun protest. Op 23 juni grijpen ze een landelijk protest tegen luchtvaartgroei aan door in Zwolle hun stem te laten horen. De Samenwerkende Actiegroepen Tegen Laagvliegen (SATL) zeggen bijzonder boos te zijn over een geplande demonstratievlucht van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat komende woensdag.

lf2018 vrijdag, 30 maart 2018

Laatste nietjes in de rok van MeM

De rok van taalpaviljoen MeM krijgt de laatste nietjes en de semafoor wordt nog even uitgeprobeerd. De Afûk is bijna klaar voor de opening van de Talentuin in de Prinsentuin vrijdag.

Geloof & Kerk maandag, 7 mei 2018

Pioniersplekken PKN: discussie over het kerkzijn 3.0 gaat nu echt beginnen

Hoofdartikel zaterdag, 26 mei 2018

Stap tegen Rusland is onvermijdelijk

Achtergrond maandag, 30 april 2018

Kunst kan dorpen veerkrachtiger maken

Economie zaterdag, 26 mei 2018

Vion legt nieuw slachthuis Leeuwarden stil

Leeuwarden - Vleesverwerker Vion Food schort per direct de activiteiten op van de onlangs geopende slachterij voor runderen in Leeuwarden. Volgens het bedrijf moeten er enkele technische aanpassingen worden gedaan in het slachtproces. Ook de keuringsresultaten bij de slachterij roepen vragen op.

Sport donderdag, 15 maart 2018

Postma weet dat de beste finale gaat winnen

Na de verloren bekerfinale op de Uithof in Den Haag en de verloren eindstrijd van de Final Four om de landstitel in Thialf krijgt UNIS Flyers de kans om het seizoen alsnog te besluiten met het winnen van een prijs. In Den Haag gaat morgenavond de finale van de play-offs in de BeNe-League van start, waarin Heerenveen in een best-of-fiveserie opnieuw te maken krijgt met Hijs Hokij. ,,Het leuke van zo’n serie van vijf wedstrijden is, dat het beste team gaat winnen”, weet de ervaren routinier Marco Postma.

Cultuur donderdag, 17 mei 2018

Beschadigde kunst Dr8888 deels verloren

Drachten - Een aantal werken uit de (geleende) collectie van Museum Dr8888 dat beschadigd raakte na zware regenval in Fryslân, vorig jaar juni, is niet meer te redden. Het gaat vooral om schetsen en tekeningen, van onder anderen de Friese kunstenaars Pier Feddema (1912-1983) en Sierd Geertsma (1896-1985).