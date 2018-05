Regio donderdag, 24 mei 2018

Achmea krijgt er 340 banen bij uit Zwolle

Leeuwarden - Verzekeraar Achmea verplaatst volgend jaar 340 banen vanuit Zwolle naar Leeuwarden. De overheveling heeft te maken met de sluiting van de vestiging van zorgverzekeraar Zilveren Kruis in Zwolle. ,,Het gaat om 340 vaste voltijdbanen”, zegt woordvoerder Marco Simmers. ,,We spreken bewust van banen, omdat het nog niet zeker is hoeveel medewerkers ervoor kiezen om vanuit Zwolle over te gaan naar Leeuwarden en hoeveel werkgelegenheid Leeuwarden er daadwerkelijk bij krijgt.”

Volgens burgemeester Ferd Crone houdt Leeuwarden door het besluit van Achmea een koppositie in het verzekeringswezen. ,,Dat is bijzonder in een tijd dat de werkgelegenheid bij verzekeraars juist afneemt.” Crone geeft aan dat de gemeente bereid is ondersteuning te bieden indien een grote groep medewerkers uit Zwolle besluit naar Leeuwarden te verhuizen. ,,Wij heten ze van harte welkom en in overleg met de betrokken partijen bekijken we wat we voor hen kunnen doen. Zo’n verhuizing kan een pijnlijk moment zijn.”

Sluiting

De sluiting van de locatie in Zwolle komt voort uit bezuinigingen en een afname aan werkgelegenheid door automatisering. ,,We kiezen ervoor om Zwolle te sluiten omdat dit een huurpand was.” Vorig jaar werd al bekend dat Zwolle dicht zou gaan en dat een deel van de medewerkers zou worden overgeplaatst naar Leeuwarden. De exacte aantallen waren nog niet bekend. Het grootste deel van de 830 medewerkers wordt overgeplaatst naar Apeldoorn. Daarnaast gaan er tien naar Leiden.” Simmers geeft aan dat de versterking van de locatie in Leeuwarden ook te maken heeft met de afspraken rond de fusie tussen de zorgverzekeraars De Friesland en Zilveren Kruis. ,,Wij hebben beloofd dat we ervoor zouden zorgen dat er voldoende arbeidsplaatsen in Fryslân blijven. Bovendien heeft Achmea een sterke historische band met Fryslân. Hier (in Achlum, GV) ligt de oorsprong van het moederbedrijf Achmea.”

Reorganisatie

Vorig jaar begon De Friesland met een reorganisatie waarbij in drie jaar tijd 20 procent van het aantal banen zou verdwijnen. ,,De komst van de banen uit Zwolle is wat dat betreft goed nieuws”, zegt woordvoerder Rob Propsma van de zorgverzekeraar. Per 1 januari fuseerde De Friesland officieel met Zilveren Kruis. Vanuit de fusie is het nog niet duidelijk hoe de reorganisatie er verder uit gaat zien. ,,Over twee maanden moet daar meer duidelijkheid in komen.” Momenteel werken zo’n zeshonderd mensen bij De Friesland.

Verhuizing

Het kantoor in Zwolle wordt in de zomer van volgend jaar gesloten. In dezelfde periode verhuist het kantoor van De Friesland van de Harlingertrekweg naar het Achmeacomplex aan de Sophialaan in Leeuwarden dat al sinds 2016 voor een groot deel leeg staat. Hier gaan ook de medewerkers uit Zwolle aan het werk. Vanwege de verhuizing wordt het gebouw aan de Sophialaan vanaf juni verbouwd. ,,Het is mooi dat het leegstaande deel van dit pand zo weer een invulling krijgt”, zegt Crone.

Meer hierover in het Friesch Dagblad van 24 mei

Reacties: