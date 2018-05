Regio donderdag, 24 mei 2018

Resten Van Aysma met militaire eer bijgezet Schettens - Met groot ceremonieel militair vertoon zijn gisteren de stoffelijke resten van Schelte van Aysma (1578-1637) opnieuw bijgezet in de grafkelder onder de protestantse kerk van Schettens. Aanleiding was de herontdekking en restauratie van de kelder vorig jaar en de vondst van Van Aysma’s resten daarin. Het dorp nabij Bolsward was gistermiddag toonbeeld van het unieke menselijke vermogen om waarde toe te kennen en betekenis te geven aan een op het eerste gezicht triviaal gegeven. In de basis ging het immers enkel om een 441 jaar oude schedel en wat beenderen die in een kist werden neergelaten in een kelder waar ze al die jaren ook al gelegen hadden.” Toch had zowat het hele dorp de vlag halfstok hangen, was het regiment infanterie Johan Willem Friso in vol ornaat en inclusief orkest aanwezig om een statige ceremonie te leiden, liepen er zo’n honderd mensen uit de buurt in de stoet mee en stonden er bijna evenveel aan de kant om het wonderlijke tafereel te aanschouwen, en sprak ds. Edna Zwerver plechtige woorden in de kerk. Het was dan ook niet om zomaar een schedel en wat beenderen te doen, maar om die van een Friese edelman die zich als kolonel in een Fries regiment tegen de toenmalige Spaanse overheersing had gekeerd. Door zijn huwelijk kwam hij te wonen op Osinga State bij Schettens. Hij kwam om door verwondingen bij het Beleg van Breda in 1637. Meer hierover in het Friesch Dagblad van 24 mei

