Regio donderdag, 24 mei 2018

Schoolfoto’s uit de gang om privacy Leeuwarden - Een foto van een schoolreisje met lachende kinderen. Of een werkstuk met daarop de naam van de creatieve leerling in kwestie. Stap een gemiddelde school binnen en de kans is groot dat dit soort zaken aan de wand hangen. Het is echter de vraag hoe lang nog. Er zijn scholen die de afgelopen weken de wanden leeg hebben gehaald vanwege de nieuwe Europese privacy-regels. ,,Voor alles wat publiekelijk gedeeld wordt en tot een persoon herleidbaar is moet toestemming worden gegeven”, zegt voorzitter Hans Wildeboer van Fricolore, de samenwerkingsorganisatie voor christelijk voortgezet onderwijs. Bij Fricolore zijn zestien middelbare scholen aangesloten, waarvan veertien in Fryslân. Nulmeting De scholen werken met elkaar samen bij de implementatie van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). ,,We hebben met elkaar een functionaris gegevensbescherming aangesteld die het moet melden bij de autoriteit als er een data-lek is op een van onze scholen.” De scholen zijn volgens Wildeboer nog lang niet klaar voor de invoering van de wet. ,,We moeten nu laten zien dat we eraan werken en pas vanaf volgend jaar kunnen we beboet worden, als blijkt dat de AVG niet goed is doorgevoerd.” De scholen voeren nu een nulmeting uit om uit te zoeken voor welke zaken toestemming moet worden gevraagd. ,,Het punt is dat overal actief toestemming voor gegeven moet worden. Voor ons is dat nog een hele uitzoekerij. Bijvoorbeeld wanneer je te maken hebt met kinderen van gescheiden ouders, bij wie beide ouders het bevoegd gezag hebben. Daarnaast moeten kinderen boven de zestien jaar zélf toestemming geven.” Aantrekkelijkheid Het wordt lastig om foto’s van schoolreisjes en festiviteiten op school te publiceren op de site of op de gang te hangen. ,,Bij elke foto moeten we nagaan wie erop staat en of deze persoon daar wel toestemming voor heeft gegeven.” Locatiedirecteur Wim Bok van Comenius Mariënburg in Leeuwarden vindt dit aspect jammer. ,,Het is goed dat je bewust nadenkt over de manier waarop je met privacy omgaat. Maar we moeten er niet te krampachtig in doorschieten. Een website wordt aantrekkelijk als daar een paar leuke kopjes op staan van leerlingen. Daarmee geef je de school een persoonlijk gezicht. Het is jammer als dat niet meer kan.” Meer hierover in het Friesch Dagblad van 24 mei

