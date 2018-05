Regio donderdag, 24 mei 2018

Harde botsing in Staten over veenweideplan Leeuwarden - De coalitie en een deel van de oppositiepartijen in Provinciale Staten zijn gisteren hard in botsing gekomen in het debat over het initiatiefvoorstel voor een vergaande vernatting van de Friese veenweidegebieden. Na een dag debatteren zonder dat ze het eens konden worden over een afgezwakte variant, besloten de oppositiepartijen hun voorstel in te trekken. De zes oppositiepartijen (PvdA, D66, ChristenUnie, 50Plus, PvdD en GrienLinks) willen met het voorstel de inklinking door oxidatie van de 75.000 hectare aan Friese veenweidegebieden tegengaan. Ze kwamen hierbij met een lijst doelstellingen voor 2030, waaronder een halvering van de CO2-uitstoot door veenoxidatie en een beperking van de maaivelddaling tot hooguit 6,6 millimeter per jaar. De coalitiepartijen CDA, SP, VVD en FNP kwamen met een tegenvoorstel, waarin geen harde doelen werden gesteld, maar werd gesproken van ‘zo veel mogelijk’ behoud van de veenbodem en terugdringen van de CO2-uitstoot. Volgens CDA-Statenlid Maaike Prins zouden hardere doelstellingen het draagvlak voor de huidige aanpak tenietdoen. ,,En draachflak is fan krusiaal belang om fierder te kommen.” Ze wees erop dat ook landbouworganisatie LTO en de Friese Milieufederatie meer zien in een proces ‘van onderop’.” Ook de SP en de FNP pleitten voor een aanpak zonder concrete doelstellingen. Om elkenien mei te krijen sille jo dochs middelje moatte”, vond Renny van der Heide (SP). Volgens Sietze Schukking (D66) moeten júist concrete doelstellingen worden geformuleerd. ,,At wy gjin dúdlikheid jouwe, litte we de boeren bongelje.” VVD’er Avine Fokkens vond dat de coalitiepartijen met hun tegenvoorstel met een ,,uitgestoken hand” naar de initiatiefnemers kwamen. Dat schoot PvdA’er Hetty Janssen in het verkeerde keelgat. ,,U veegt het in één grote streek van tafel”, vond ze. ,,U steekt helemaal niet de hand uit, maar geeft ons juist een grote rotschop!” Meer hierover in het Friesch Dagblad van 24 mei

Reageer op dit artikel | Aantal reacties 0





Reacties:

Familieberichten Advertenties