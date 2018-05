Regio woensdag, 23 mei 2018

Fryslân is internationale topbestemming

Leeuwarden - De stad Leeuwarden, de unieke Waddeneilanden maar ook de weidsheid van het landschap en de Friese Meren: alles tezamen maken ze Fryslân tot de nummer drie van Beste Europese bestemmingen in 2018. Dat stellen de makers van de bekende internationale reisgids Lonely Planet. Gisteren was de feestelijke bekendmaking in de Blokhuispoort in Leeuwarden.

Tientallen reisjournalisten van Lonely Planet hebben kandidaatsteden en regio’s aangedragen voor de jaarlijkse lijst met tien beste Europese bestemmingen die in het magazine van Lonely Planet worden gepubliceerd. Een jury in Londen koos daaruit uiteindelijk tien plaatsen uit: waaronder Leeuwarden, zegt Sarah van Geloven van het Lonely Planet Magazine. ,,Het zijn vaak de verborgen parels, de minder bekende plaatsen en regio’s die uiteindelijk de top 10 halen."

Nummer 1 dit jaar is Emilia-Romagna in Italië, de tweede plaats is voor de Spaanse regio Cantabrië. Volgens Van Geloven is Fryslân een regio die door internationale reizigers die Nederland bezoeken, te vaak over het hoofd wordt gezien.

Sinds Leeuwarden en Fryslân Culturele Hoofdstad van Europa zijn, wordt er in internationale media lovend over de stad en provincie geschreven. Toonaangevende kranten als The Guardian bijvoorbeeld maar ook National Geographic bestempelde de Culturele Hoofdstad van 2018 als een must see.

,,Het was mijn zoon die zei: ‘hé paps, dit zijn de lijstjes die ik zie’. En toen realiseerde ik me wel hoe groot dit is", zegt Tjeerd van Bekkum, directeur van LF2018. ,,Ik ben buitengewoon trots op deze uitverkiezing. We hebben hier natuurlijk altijd al toeristen die komen voor het Friese. Maar nu bereiken we een andere groep, die ook komt voor het nieuwe Fryslân. Het Fryslân dat staat voor duurzaamheid, voor landschapskunst, voor festivals."

Etalage

Martin Cnossen van Merk Fryslân straalt, vlak voor de bijeenkomst. ,,Dit is gigantisch. We werken met 25 man om Fryslân in de markt te zetten, om pr te genereren. En dan komt dit. Ineens publiceert Lonely Planet over Leeuwarden en Fryslân met een gigantisch publiek. Zij zetten ons in de etalage, en dat zonder enige tegenprestatie." Want, zo benadrukt ook Sarah van Geloven van Lonely Planet: de nominatie, de plaats in de top 10, het is allemaal onafhankelijk tot stand gekomen.

Cnossen vervolgt: ,,Een paar weken geleden kwamen er mensen van Lonely Planet naar Leeuwarden. Ik dacht dat het om een of andere acquisitiebijeenkomst zou gaan maar daar hoorden we dat we op nummer drie in de top tien waren terechtgekomen. Ik kan je vertellen, we sprongen een gat in de lucht!" Volgens Cnossen zou het zeker vijf miljoen euro hebben gekost om de aandacht die de derde plaats oplevert, via reclame in bladen en magazines te kopen.

In het Europese meinummer van Lonely Planet staat de lijst met tien belangrijkste bestemmingen van Europa in 2018. Of de publicatie - en de hoge positie van Leeuwarden - ook leidt tot extra bezoekers, kan Van Geloven niet zeggen. ,,Wij kunnen niet nagaan hoeveel extra bezoekers de steden en regio’s trekken nadat ze in onze top 10 zijn terechtgekomen."

