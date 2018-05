Economie woensdag, 23 mei 2018

Garages Siton Autogroep in stilte naar Haaima

Drachten - Siton Autogroep in Drachten en Heerenveen is sinds februari eigendom van de Haaima autobedrijven. Directeur-eigenaar Jan Henk Veenhouwer heeft Siton drie jaar na de doorstart uit faillissement weer van de hand gedaan. Zowel koper als verkoper hebben geen ruchtbaarheid aan de deal gegeven.

,,Ik heb Siton gekocht in 2015 nadat het failliet was gegaan en me voorgenomen het drie tot vijf jaar te leiden. De veranderingen in de sector gaan zo snel dat we eigenlijk te klein werden. Met Haaima is er nu een dealer met 1200 auto’s. Die schaalgrootte heb je wel nodig richting de toekomst", zegt Veenhouwer. Vooral te behalen efficiëntievoordelen tellen. Bijvoorbeeld door ondersteunende diensten samen te voegen. Mede-eigenaar Arne Brouwers van Haaima Groep, die in samenwerking met Hylkema acht locaties telt in de provincie, bevestigt de aankoop maar wil er verder niets over kwijt. Brouwers benadrukt wel dat de ruim twintig medewerker zijn overgegaan en de naam Siton blijft bestaan.

Veenhouwer was al eerder eigenaar van Siton(-Suzenaar). Na het autobedrijf mede te hebben uitgebouwd in Fryslân nam hij het in 1991 over. In 2005 verkocht Veenhouwer het aan een werknemer om nog tot 2010 verbonden te blijven. Veenhouwer ging voor de VVD als wethouder aan de slag in Ooststellingwerf. Na een jaar in zijn tweede termijn besloot hij de failliete en afgeslankte Opel-garage weer te kopen.

De overname van Siton is nog niet afgehandeld. Veenhouwer en dealersholding Brouwers en Haaima (BHB) staan wegens een geschil over de overnamesom morgen voor de kortgedingrechter.

Reacties: