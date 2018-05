Regio woensdag, 23 mei 2018

Sportvissers: in 2027 geen werplood meer

Leeuwarden - Een deel van de leden zal eerst wel tegensputteren, maar uiteindelijk zal iedereen wel besluiten om het lood in de viskist te laten liggen, denkt Pyt Achenbach van Sportvisserij Fryslân.

In 2027 moet het wat de vissportfederaties en het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit betreft in elk geval afgelopen zijn met het werplood. Sportvissers mogen nog tien jaar vissen met werplood. Daarna moet het uit zijn met het pleziervissen met het vervuilende metaal, hebben de sportvisserij en het ministerie van Landbouw afgesproken.

,,Sportfiskers binne echte natuerleafhawwers en no’t blykt dat it lead net goed is foar de natuer, sille se úteinliks wol meigean", denkt Achenbach. Nu al gebruiken de vissers die op karpers en andere zware vissen jagen, het lood niet meer. Ook wie op lastige locaties vist, kiest vaker voor een alternatief. ,,Salang’t it lead yn ’e kiste sit, kin it gjin kwea, mar yn ’t wetter wurdt it giftich. It fergiet net, dat it steapelet him op." En met name met karpervissen wil het nog wel eens gebeuren dat het loodje ergens achter blijft haken of dat de lijn knapt.

De sportvissers willen over drie jaar al minstens 30 procent minder lood gebruiken. Ze gaan hun achterban voorlichten over de gevaren van lood en het gebruik in sommige viswateren op proef uitbannen en op zoek naar betere alternatieven, zoals een steentje of een gewicht van beton.

Voor karpervissen, zeevissen en werphengels is het ook gemakkelijker een alternatief te vinden: daarvoor wordt een stuk lood van twintig gram gebruikt. Voor de reguliere hengelaar aan de kant is het heel lastig een goed alternatief te vinden. ,,It lead dat se brűke om it dobberke rjochtop te hâlden is mar twa of trije gram en knipe se sa op it nylontried. Fyn mar ris in stientsje dat sa licht is en hoe krijst dat oan it tried."

