Regio woensdag, 23 mei 2018

Boeren krijgen alsnog geld na subsidieflater Leeuwarden - Fryslân moet 151 boeren alsnog een vergoeding geven voor het afschaffen van de subsidie voor boeren in probleemgebieden. De provincie heeft in 2014 het stopzetten van deze regeling niet op tijd bekendgemaakt. Dat heeft de rechtbank in Groningen bepaald. De 151 gedupeerde boeren krijgen nu alsnog gemiddeld bijna negentienhonderd euro per bedrijf. De regeling - de zogenoemde bergboerenregeling - gold voor boeren die actief waren in relatief ongeschikte gebieden. Zij konden de extra vergoeding krijgen als ze aan agrarisch natuurbeheer deden. In Fryslân werd er vooral gebruik van gemaakt door boeren op Ameland, Terschelling en Schiermonnikoog en in de Workumerwaard. Sommigen boeren kregen de van oorsprong Europese subsidie al sinds de jaren tachtig. De provincie, die er inmiddels verantwoordelijk voor was geworden, besloot eind 2013 de regeling af te schaffen. Dat besluit werd echter niet met de boeren gecommuniceerd. Toen in 2014 alle 151 subsidie-aanvragen werden afgewezen, stapten vijftig boeren naar de rechter. Deze geeft de boeren nu gelijk in de uitspraak, die dateert van vorig jaar maar niet eerder openbaar werd. Volgens de rechter moeten vaste subsidie-ontvangers vooraf op de hoogte worden gesteld als een subsidie wordt afgeschaft. Dat is in dit geval niet gebeurd. Gedeputeerde Johannes Kramer (FNP) maakte gisteren bekend dat alle 151 boeren nu alsnog eenmalig anderhalf keer hun jaarsubsidie krijgen. Gemiddeld komt dat neer op een kleine negentienhonderd euro per boer.

