Regio dinsdag, 22 mei 2018

Diverse tuinbranden door onkruidbranders Surhuisterveen - De brandweer van Surhuisterveen moest de afgelopen weken opvallend vaak uitrukken voor tuinbranden na het gebruik van onkruidbranders. Liefst vier keer stond een schutting of coniferenhaag in brand. Volgens provinciaal brandweerwoordvoerder Nick Kits komen dergelijke branden steeds vaker voor. ,,Het wegbranden van onkruid is een alternatief voor het gebruik van gif en wordt vaak gebruikt bij droog weer. Maar coniferenhagen en ook schuttingen zijn best brandgevaarlijk.” Kits zegt dat de afgelopen weken ook uit Sneek een melding kwam, maar dat elders zich voor zover bekend geen gevallen hebben voorgedaan. Wel denkt de woordvoerder dat er kleine brandjes zijn geweest die de veroorzaker zelf heeft geblust. De brandweer zegt dat het verstandig is om een blusmiddel bij de hand te hebben, zoals een emmer water of zand. ,,En denk erom als je vlakbij een heg bent.”

