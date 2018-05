Regio dinsdag, 22 mei 2018

Minder geld voor botanische tuin Kruidhof Buitenpost - De Kruidhof, Hortus van Fryslân, wordt niet verzelfstandigd en krijgt vanaf 2020 flink minder geld van de gemeente Achtkarspelen. De bijdrage wordt maximaal 250.000 euro per jaar. Dat staat in het nieuwe coalitieakkoord van de gemeente waarover CDA, ChristenUnie en Gemeentebelangen het eens zijn geworden. Volgens wethouder Harjan Bruining, die naar verwachting in het nieuwe college op zijn post blijft, krijgt de botanische tuin nu ,,substantieel meer” geld dan straks. Hoe veel meer, is niet precies duidelijk omdat de gemeente als eigenaar op zo veel manieren aan de hortus bijdraagt, aldus Bruining. Hij benadrukt dat de gemeente De Kruidhof ook in de toekomst in stand wil houden. De verzelfstandiging gaat op dit moment niet door. Het vorige college wilde de botanische tuin in 2019 zelfstandig maken. Volgens de drie coalitiepartijen is dat niet haalbaar, omdat de loskoppeling van de gemeente een ingewikkeld proces is dat meer tijd nodig heeft. Meer hierover in het Friesch Dagblad van dinsdag 22 mei.

