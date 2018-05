Regio zaterdag, 19 mei 2018

11Fountains: na de woorden nu het water Bolsward - Het meest besproken project van Leeuwarden-Fryslân 2018 is van start. De fonteinen in de elf steden werden gisteren geopend. Er werd de afgelopen jaren veelvuldig gepraat over de ontwerpen, buitenlandse kunstenaars, de kosten en locaties. Gisteren op Kletterdei maakte de woordenstroom plaats voor water, toen tien van de elf fonteinen voor het eerst in werking traden. De kinderhoofden in Leeuwarden werden omringd door mist, de hoorn des overvloeds maakte zijn eerste rondjes boven het Hoogend in Sneek en uit het neusgat van de Harlinger Walvis spoot het water metershoog de lucht in. In bijzijn van bewoners, kunstenaars en bestuurders werden de fonteinen in estafettevorm onthuld, en op die van Dokkum na werkten ze allemaal. Als centrale plek voor de officiële opening van 11Fountains was het Broereplein in Bolsward gekozen. Kinderen klauterden daar al volop in de Vleermuisfontein, precies zoals de Belgische kunstenaar Johan Creten het bedoeld heeft. Minister Ingrid van Engelshoven (Onderwijs, Cultuur en Wetenschap) kwam naar Bolsward en sprak de menigte toe. Verbinding Toen de minister arriveerde waren de meeste inwoners van Bolsward al vertrokken. De minister benadrukte in haar toespraak de verbinding die de fonteinen brengen tussen de elf steden. ,,Niet alleen als er ijs ligt is er een Elfstedentocht. Die tocht is er altijd.” Maar de kunstwerken brengen volgens haar ook toerisme, economie, esthetiek en mensen bijeen in Fryslân. ,,Als trekpleisters van Europa. De uitstraling van 11Fountains reikt tot over de landsgrenzen.” Lang nadat de meeste mensen zijn vergeten dat Leeuwarden in 2018 culturele hoofdstad was, zullen de fonteinen nog in de Friese steden staan én kletteren, benadrukte ook Van Engelshoven. Volgens de bewindsvrouw zijn de kunstwerken nu misschien nog even wennen voor sommigen, maar straks worden ze tot Fries erfgoed. ,,Het worden bakens in een leefomgeving die telkens verandert.” Bij elke fontein spraken de internationale kunstenaars het publiek toe in hun eigen taal, om het internationale aspect van culturele hoofdstad te benadrukken. De vertalingen van hun toespraken worden op de website van 11Fountains gezet. Zo’n drieduizend mensen zouden de onthullingen hebben bijgewoond. In Workum, waar de meeste ophef ontstond over het ontwerp, was de opkomst het kleinst: zo’n zestig mensen kwamen kijken naar de Leeuwenfontein. Voor Anne Tilroe, projectleider van 11Fountains, was Kletterdei de kroon op vijf jaar werk. ,,Het was soms ingewikkeld, met hoogtepunten en dalen. Maar ik ben blij dat alles werkt en dat mensen gelukkig zijn. Het resultaat mag er zijn.” Door Jan-Peter Soenveld Lees verder in het Friesch Dagblad van 19 mei 2018

Vertel een vriend | Reageer op dit artikel | Aantal reacties 0





Reacties:

Familieberichten Advertenties