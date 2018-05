Regio zaterdag, 19 mei 2018

Voor de zestigste keer fietsend langs elf steden

Franeker - Hikke en tein in Firdgum, liep hij als jongetje al naar de grote weg om op pinkstermaandag de elfstedenfietsers te zien passeren. Wiebe Tolsma (76) werd erdoor gegrepen. Dat wilde hij ook, maar hij was nog te jong. ,,Op myn fyftjinde frege ik s heit oft ik meidwaan mocht. Hy hie op fbetelling in swarte Union-fyts kocht. Dr woe ik 'm op fytse. Geen sprake van, zon gloednieuwe fiets, en nog niet eens helemaal afbetaald.

Maar op zondag ging heit toch nog door de bocht. Wel op n voorwaarde: ,,Do giest yn e sneinse klean. Do komst hiel Frysln troch, dat dan moatst der al wat kreas op stean, vond hij. Pinkstermaandag 1957, daar ging Wiebe, in nette Terlinka-broek, gestreken wit overhemd, colbertjas en gepoetste zwarte schoenen, met een ploegje jongemannen uit de buurt. ,,Ier en betiid, en dan earst fansels noch dy goed tweintich kilometer fan hs nei Boalsert.

Die eerste keer was van alle 59 tochten nog steeds de zwaarste, herinnert Tolsma zich. ,,Ik woe achter dy amateurrenners oan, mar dat koe net, ik hie hielendal net traind. Dat by Harns lei ik al t e liken yn berm. De fietselfstedentocht gaat vanuit Bolsward naar Harlingen: Wiebe was pas net op weg. Hij moest het verder rustig aan doen, maar voltooide de rit. ,,Ble en drinken mei nderweis en stimpelje yn kafees.

Hoe zeer hij ook had afgezien, Tolsma deed voortaan ieder jaar weer mee. Slechts n keer moest hij verstek laten gaan, in 1961, toen hij in militaire dienst was. ,,Ik frege de kommandant oft ik frij krije koe, mar hy sei: Volgens mij ligt er geen ijs, je blijft hier.

Geen tocht, wel fietsen

In 2001 ging de tocht niet door vanwege mond-en-klauwzeer. Thuis op pinkstermaandag, dat was in al zijn huwelijksjaren nog nooit gebeurd. ,,Bisto wol gelokkich hjoed?, vroeg zijn vrouw Jannie. ,,No, nee, moest Wiebe bekennen, ,,fynst it goed as ik aanst dochs mar op e fyts stap? En zo fietste Tolsma de elfstedentocht maar op eigen houtje. Niet voor een volle stempelkaart, maar gewoon omdat het er zo bij hoort.

Ook de familie moet er regelmatig aan geloven. Zijn drie dochters fietsten mee en zijn vrouw ook. ,,Mar dat wie ien kear, bezweert Jannie. Tolsmas schoonzonen ontspringen de dans evenmin. ,,De stilswijende fspraak mei s dochters wie: as se in man fn ha, moat dy teminsten ien kear mei my de lvestdetocht fytse. Een van hen fietste maar liefst 32 keer met Tolsma mee, de twee andere schoonzonen debuteren dit jaar. Drie kleinkinderen, vier oomzeggers en wat vrienden fietsen ook mee: een ploegje van veertien in totaal.

Tolsma, al meer dan vijftig jaar woonachtig in Franeker, gaat dit keer niet op zijn racefiets, maar in jacquet en met hoed op zijn oude zwarte weduwe, zoals hij bij jubilea al vaker heeft gedaan. ,,Je sitte je ngelokkich op dy fyts. De fstn tusken sadel en stjoer is te koart. Mar ik sjoch der net tsjinoan, hear, dan die ik it net.

Zijn sportieve uitspattingen zijn overigens niet beperkt tot de fietselfstedentocht. ,,Ik hld fan tdagingen. Drie keer ging hij op de schaats en hij heeft de tocht ook gewandeld. Hij liep ook eens met een tocht mee van 115 kilometer tussen Lekkum en Oosterwolde, non-stop vanaf s avonds laat tot hij s middags om drie uur aankwam. ,,Dat doch ik dus noait wer. Myn soallen hongen derby.

Hij is toch doller op fietsen. Zijn zus in Olst had eens een kettinkje laten liggen bij de Tolsmas in Franeker. ,,Op in snein haw ik it even werombrocht, 280 kilometer op e fyts hinne en wer. Ook fietste hij met wat maten een paar keer de Zuiderzee rond op n dag, 360 kilometer.

Maar maandag is het weer tijd voor de Elfstedentocht. ,,Al fyftich jier gean ik by myn skoansus del yn Holwert om kofje en cake. By in ld-kollega fan myn frou yn Dronryp krije wy sop en broadsjes. En by moai waar in pilske. En volgend jaar? Zijn vrouw weet het al: ,,Salangt er sn bliuwt, sjoch ik him hjir op pinkstermoandei net ths sitten. Door Jan Ybema

