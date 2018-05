Regio zaterdag, 19 mei 2018

Met de boot naar het gemeentehuis

Drachten - Niks geen Rolls Royce of Citroën Traction Avant. Als een telg van de Drachtster ondernemersfamilie Bolt in het huwelijk treedt, dan wordt het aanstaande echtpaar in een boot naar het gemeentehuis gebracht. Gisteren moesten Wietse Bolt en Michelle van Diesen er aan geloven.

De traditie gaat alweer wat decennia terug, vertelt Chiel Bolt. Toen zijn broer Peter in het huwelijk trad, vond vader Jannes het maar niets dat werd gesproken over een huwelijkswagen. ,,Us heit sei: ik soargje wol dat jimme der komme, ik set wol in boat op in frachtauto. En it is ek sa gien.”

Boten vervoeren was en is de specialiteit van de familie, die met het bedrijf Bolt Transport vaartuigen transporteert in binnen- en buitenland. Sinds het huwelijk van Peter - overigens de vader van de bruidegom van gisteren - werd dat een traditie. ,,Altyd sizze we foarôf: wy dogge it mar net. Mar dan soarget de famylje der wol foar dat it dochs bart.”

En daarvoor zorgde nu dus de oudere generatie. ,,Doe’t wy trouden, seine we ek: wat in drokte. Mar no binne we sels ek op in leeftyd dat we sizze: it is dochs wol aardich.”

En zo werd gisteren voor de vierde keer een Bolt in een boot naar het gemeentehuis gebracht. Extra bijzonder was dat de bruidegom deze keer op zijn eigen vrachtwagen zat: Wietse is chauffeur bij het bedrijf. ,,Hy hat de wein sels noch oan it poetsen west.”

Bruid en bruidegom moesten natuurlijk wel in de boot op de trailer zitten. Maar ook het vervoer was geen probleem, want Wietses zus Nienke is buschauffeur en wilde het stel graag met de vrachtwagen afleveren bij het gemeentehuis.

Na een kort telefoongesprek moest oom Chiel gisteravond ook snel weer ophangen. Want het feest ging nog wel even door. En dat vond plaats ‘op de zaak’, natuurlijk. ,,Want ek dat is tradysje.” Door Pieter Atsma

