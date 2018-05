Economie zaterdag, 19 mei 2018

Eigen fabriek voor boeren op Schier Schiermonnikoog - De zeven boeren op Schiermonnikoog gaan de komende jaren hun veestapel inkrimpen met liefst 35 procent. Dat is nodig om de natuur op het eiland en de biodiversiteit in de weiden te verbeteren. Door de krimp per 2020 zal naar verwachting de uitstoot van stikstof ook met 35 procent verminderen en worden planten minder geconfronteerd met een teveel aan voedingsstoffen. Dat hebben de boeren afgesproken met Natuurmonumenten en gemeente. Om voldoende inkomen te houden, wordt er op het eiland een verwerkingsfabriek gebouwd om Schiermonnikoger zuivelproducten te maken. De opbrengst uit eigen kaas moet het verlies aan liters melk compenseren. De afzet vindt eerst plaats op Schiermonnikoog, mogelijk later ook op het vaste land. Drie partijen ondertekenen vandaag een document om dit allemaal mogelijk te maken. Boeren, Natuurmonumenten en gemeente zullen zich tot het uiterste inspannen, zo beloven ze. De provincie Frysl‚n en het ministerie van Landbouw kijken hoe ze financiŽle ondersteuning kunnen geven aan de plannen. Gedeputeerde Johannes Kramer en minister Carola Schouten zullen vandaag bij de ondertekening zijn op het eiland. Om overlast van de overwinterende ganzen te verminderen, wordt jaarlijks twintig hectare in de kwelder door Natuurmonumenten gemaaid. Dat moet meer kansen bieden voor de weidevogels omdat er minder ganzen in de weilanden zijn. Ook kruidenrijker grasland en meer bloemen moeten de smakelijkheid voor de ganzen verminderen en weidevogelkuikens meer kansen bieden. Door Simon Talsma Lees verder in het Friesch Dagblad van 19 mei 2018

