Economie donderdag, 17 mei 2018

Staalgroothandels Hacquebord en FNF verhuizen naar Drachten

Hacquebord in Twijzelerheide en Friesland Non-Ferro Metaal in Leeuwarden verhuizen naar één adres in Drachten. Moederbedrijf Schouten Groep laat twee loodsen en een kantoor van samen 20.000 vierkante meter neerzetten.

Schouten Groep heeft vier hectare grond op industrieterrein De Haven overgenomen van toekomstig buurman Kijlstra Beton. In een later stadium zal er voor de staalgroothandels ook een laad- en losplek met vaste kraan komen aan het naastgelegen Nije Kanaal.

,,We hebben twee bedrijven in het Noorden en drie locaties. Die komen in Drachten samen”, zegt directeur Henk Schouten. Vanwege ruimtetekort in Twijzelerheide wordt nu op bedrijventerrein Azeven Zuid al een loods gebruikt van 2500 vierkante meter; dat is locatie nummer drie. ,,We bouwen twee loodsen met een gedeelde kantoorruimte. We kiezen hiervoor met het oog op de bedrijfsopvolging door mijn twee zoons op termijn. Met deze uitbreiding en het bij elkaar brengen van het werk – al blijven de bedrijven zelfstandig actief – kunnen we goed de toekomst in.” Schouten (60) wil zelf nog wel een tijdje doorwerken.

Hacquebord en FNF hebben nu tezamen 15.000 vierkante meter bedrijfsruimte. Daar komt dus een derde bij. Schouten houdt er rekening mee in de toekomst nog eens 10.000 vierkante meter aan loodsen bij te bouwen. Hacquebord is sterk in buizen en allerlei stalen platen, Friesland Non-Ferro Metaal (FNF) levert onder meer rvs, aluminium, koper, messing en zink voor verwerking.

De 25 medewerkers in Twijzelerheide en dertien in Leeuwarden beleveren vooral metaalbewerkers in Fryslân, Groningen en Drenthe, maar ook de jachtbouw. ,,Je kunt het aan klanten zo gek niet bedenken of wij leveren wel aan ze”, zegt Schouten lachend.

Meer hierover in het Friesch Dagblad van 18 mei 2018

