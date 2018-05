Regio donderdag, 17 mei 2018

Vol spanning over fontein-opening

Leeuwarden Het is vandaag Kletterdei, ofwel de officiële opening van 11Fountains. Als alles goed gaat spuiten en nevelen tien van de elf fonteinen vanaf vandaag – alleen Dokkum moet nog even geduld hebben. Anna Tilroe bedacht het plan om alle elf steden een fontein te geven.

,,Met welk gevoel ik nu zit? Onwezenlijk. Ik denk dat ik dat pas weet als de opening achter de rug is, want het is heel spannend”, vertelt Tilroe een dag voor Kletterdei.

Vanaf vier uur vanmiddag begint de opening. Minister Ingrid van Engelshoven (Cultuur) is bij de start in Bolsward. De opening wordt spectaculair, belooft Tilroe. ,,We hebben natuurlijk een probleem: de opening is in elf steden met een totale afstand van tweehonderd kilometer, maar we willen juist de verbinding tussen de elf steden laten zien. Daarom is er een film gemaakt met een drone die boven het water van stad naar stad vliegt. In iedere stad staan schermen en één voor één worden de fonteinen aangezet. De film met de drone vormt de verbinding die op de schermen te zien is, maar ook via internet en Omrop Fryslân.”

De laatste dagen is hard gewerkt om alle fonteinen op hun plek te krijgen en aan te sluiten. En volgens Tilroe doen ze het alle tien. ,,Ze zijn gisteren allemaal getest en morgenochtend wordt dat nog een keer gedaan. Het was krap, maar alles doet het. En de kunstenaars die nu in Fryslân zijn, zijn ook allemaal blij met het resultaat.”

In 2013, nog voordat Leeuwarden tot Culturele Hoofdstad werd verkozen, benaderde de stichting LF2018 Tilroe om een internationaal project te doen in Fryslân. De kritiek van de jury op het eerste bidbook was namelijk dat het programma van Leeuwarden wat te regionaal was. Er miste een internationale component. Tilroe was een van de personen die daarvoor moest zorgen.

Scepsis

,,Je begint met zo’n project op nul. Je hebt geen team en er is te weinig geld beschikbaar. En dan sta je echt wel voor een uitdaging: wat ga je doen? Gelukkig heb ik vanaf het begin veel steun gekregen van mensen van de gemeente Leeuwarden, die me voorbereidden op de scepsis die ik tegen zou komen en me verzekerden dat het enthousiasme in Fryslân nou eenmaal altijd wat op zich laat wachten. Maar de start was moeizaam. Ik kwam van buiten, kende niemand. Wat heel belangrijk was, was het enthousiasme van de plaatselijke fonteincommissies en de gemeenten: zij hebben me er echt doorheen gesleept. Want laten we eerlijk zijn. Ik had een leuk leven hoor, en ik heb me echt afgevraagd wat ik mezelf aandeed.”

Behalve de scepsis over wat Fryslân nou moet met elf fonteinen – immers: wie komt daarnaar kijken? – was er op sommige plaatsen ook verzet toen de ontwerpen van de internationale kunstenaars bekend werden. In Sneek liepen sommigen te hoop tegen de locatie, in Leeuwarden waren mensen bang voor de veteranenziekte omdat de fontein mist verspreidt. En ook in Workum was er ophef rondom de twee leeuwen die samen een fontein vormen. ,,De opdracht aan de kunstenaars was: verhoud je tot de geschiedenis van de stad. Juist daarom is Workum zo geslaagd. Workum is de stad van oproer. Nou, de fonteinen zorgden voor oproer. En ik begrijp dat het een moeilijk beeld is om meteen van te houden. Maar het zijn twee krankzinnige leeuwen uit het stadswapen. En in plaats van het wapen, laten ze de stad zien.”

Selfies

Mooi vond Tilroe de manier waarop Leeuwarden de mistfontein Love omarmde. Dat de mist nog steeds niet te zien is, niemand maalt erom. De beelden zijn een geliefde plek voor selfies. Toen iemand onlangs de beelden ‘versierde’ met graffiti voerde verontwaardiging de boventoon. ,,Leeuwarden staat er het langst, en ik hoop dat iedere stad haar eigen fontein gaat koesteren.”

Daarvoor is tijd genoeg. De fonteinen zijn zo gemaakt dat ze minimaal vijftig jaar moeten blijven staan. Het onderhoud doen de gemeenten. ,,En vergeet niet dat het vooral Friese bedrijven zijn geweest die hebben meegewerkt aan de bouw van de fonteinen. De ontwerpen zijn dan wel van internationale kunstenaars, Friese bedrijven hebben een groot deel van het productiewerk gedaan.”

De elf fonteinen kostten ongeveer zes miljoen euro. Vanaf vier uur vanmiddag is de onthulling te volgen in de elf Friese steden. Ook in Dokkum is er een activiteit, ondanks dat de fontein daar nog niet te zien is.

