Regio donderdag, 17 mei 2018

Boswachters willen betere bewapening Leeuwarden - Toezichthoudende boswachters worden zwaarder bewapend als het aan Staatsbosbeheer ligt. De handhavers krijgen steeds vaker te maken met agressie en brutaliteit. Ook Friese boswachters herkennen dat beeld. Van de 550 boswachters in dienst van Staatsbosbeheer zijn zo’n honderd buitengewoon opsporingsambtenaar (boa). Zij houden toezicht op de regels van de bosbeheerder en handhaven die, desnoods met boetes. Volgens woordvoerder Marcel van Dun zien die boa’s zich steeds vaker geconfronteerd met agressie. Recent werden boswachters in Noord-Brabant en Zuid-Holland mishandeld toen zij mensen aanspraken op hun wangedrag. Volgens Van Dun zijn die incidenten de bevestiging van de noodzaak voor verdere professionalisering van de boswachter-boa’s. ,,Voorheen waren boswachters slechts deeltijd-boa. Nu is dat een voltijdtaak." Die professionalisering leidde al tot betere bewapening van de boswachters. Sinds enkele jaren zitten zij aangesloten op het C2000-netwerk, waarmee zij in direct contact staan met de meldkamer. Ook hebben de boa’s handboeien en krijgen zij dit jaar een wapenstok, met bijbehorende trainingen. Als het aan Staatsbosbeheer ligt wordt ook pepperspray toegevoegd aan het arsenaal. ,,Daarvoor hebben we een verzoek ingediend bij het ministerie van Justitie en Veiligheid", meldt Van Dun. ,,Met pepperspray waren de incidenten niet zo uit de hand gelopen. En we denken dat pepperspray een goed preventiemiddel is. Een boswachter met pepperspray draagt toch meer autoriteit uit." Een eerder verzoek werd afgewezen. Van Dun kan de groeiende agressie niet met cijfers onderbouwen. ,,Maar we zien wel een verruwing van de maatschappij, ook in bijvoorbeeld het verkeer of de trein." Brutaler Roel Vriesema, boswachter in Zuidoost-Fryslân, herkent het beeld. ,,Een deel van de mensen wordt steeds brutaler en agressiever. Ze accepteren steeds minder." Daarbij gaat het deels over reguliere recreanten, zoals mountainbikers en hondenbezitters die hun hond niet aanlijnen. ,,Als je daar iets van zegt, krijg je van alles naar je hoofd geslingerd." Verder ziet Vriesema vooral bij parkeerplekken criminaliteit. ,,Zoals drugsgebruik of drugsverkoop. Maar ook afvaldumpingen; waaronder drugsafval, dat wordt zo op een parkeerplek gedonderd." Om die reden is recent besloten een parkeerplaats in Noordwolde ’s nachts af te sluiten. Vriesema noemt verder stroperij een veiligheidsprobleem en ziet overlast door groepen in kampeerboerderijen, zoals in Bakkeveen. ,,Dan gaat zo’n groep jongelui midden in de nacht het bos in en zijn de volgende dag bankjes vernield." Boswachters mogen vanwege de groeiende onveiligheid sinds enkele jaren niet meer ’s nachts alleen op pad. ,,Je bent kwetsbaarder. En boswachters werken vaak in een afgelegen gebied." Meer hierover in het Friesch Dagblad van 17 mei

