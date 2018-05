Economie donderdag, 17 mei 2018

Swapfietser hoeft niet zelf te sleutelen aan rijwiel

Leeuwarden - Lekke fietsband? Klanten van Swapfiets hoeven ím niet zelf te plakken: binnen twaalf uur staat een fietsenmaker op de stoep die dat voor ze doet. Het bedrijf zit sinds deze maand ook in Leeuwarden.

In de stad zijn tot nu toe 120 abonnementen afgesloten. In heel Nederland zijn het er 39.000, verspreid over zeventien steden. De oudste abonnee is 83 jaar - niet uit Leeuwarden - maar de meeste klanten zijn een stuk jonger dan dat.

Steven Uitentuis (33) van Swapfiets is tevreden over het begin in Leeuwarden. ,,De groei gaat sneller dan in de eerste week in Amsterdam", vertelt hij.

Uitentuis groeide op in Grou en is directeur en mede-oprichter van Swapfiets, een abonnementsdienst die in 2014 werd bedacht door drie studenten van de Technische Universiteit Delft. Uitentuis, die zelf werktuigbouwkunde in Delft studeerde, haakte aan. ,,Als student ben je voor vervoer heel afhankelijk van de fiets. Veel studenten rijden op barrels. Ze hebben wel behoefte aan een goede fiets, maar hebben er het geld niet voor en er is ook het risico op diefstal. We dachten: als je een auto kunt leasen, waarom die relatie dan niet ook toepassen op een fiets?"

Vervanging

Het werkt zo: klanten kunnen een fiets huren voor vijftien euro per maand. Studenten betalen twaalf euro. Bij mankementen, bijvoorbeeld een lekke band, stuurt het bedrijf een fietsenmaker langs die de fiets bij de klant thuis of op het werk repareert of vervangt (swappen is ruilen, red.) door een nieuw exemplaar. ,,Wij streven ernaar binnen twaalf uur een reparateur te sturen."

Abonnees hoeven de reparatiekosten - bij normaal gebruik - niet te betalen. Wel moeten zij bij diefstal veertig euro eigen risico betalen. Stond de fiets niet goed op slot - er zitten twee sloten bij de fiets, die allebei gebruikt moeten worden - dan betalen klanten honderd euro. Dat is echter alleen te controleren als een gestolen fiets wordt teruggevonden. ,,Het gaat op vertrouwen. Klanten moeten in een aangifte van diefstal verklaren hoe ze de fiets op slot hebben gezet. We gaan ervan uit dat die informatie klopt."

Het bedrijf brengt bij diefstal een nieuwe fiets langs. Fabrikant Union levert fietsen aan Swapfiets.

Een student zou aan een jaarabonnement 144 euro kwijt zijn. Stevens denkt niet dat studenten dat duur vinden. ,,In verhouding tot Spotify of Netflix kost een abonnement niet veel meer en het is maandelijks opzegbaar. En het gaat niet zozeer om de fiets, maar om de service die er bij hoort. Klanten betalen voor het gemak dat de fiets bij ze thuis of op het werk, op afspraak gemaakt wordt. Ze willen geen gedoe met hun fiets hebben. Koop je een fiets dan betaal je zelf het onderhoud."

De dienst groeit snel. Na het begin in Delft, met veertig fietsen, kwamen er locaties in Leiden, Nijmegen en Groningen. Inmiddels zit Swapfiets ook in BelgiŽ en Duitsland. Bij het bedrijf werken bijna zeshonderd mensen. Op de locatie aan de Stationsweg in Leeuwarden - waar klanten overigens ook langs kunnen komen voor een reparatie - werken twaalf mensen. De dienst is doordeweeks van acht uur ís ochtends tot tien uur ís avonds bereikbaar, in het weekeinde zijn er andere openingstijden.

De fietsen hebben een blauwe fietsband, waardoor ze volgens het bedrijf minder snel worden gestolen. 95 procent van het klantenbestand is jong, en student of werkend. Uitentuis kan niet zeggen hoeveel studenten bij de 120 abonnementen in Leeuwarden zitten, wel dat een aantal bedrijven swapfietsen heeft besteld. Het bedrijf hoopt in deze stad in een jaar tijd door te groeien naar drieduizend abonnementen. ,,Dan zouden we heel tevreden zijn."

