Regio donderdag, 17 mei 2018

Wellicht geen toeristentaks voor festivals

Leeuwarden - De festivals Psy-fi en Welcome to the Village hoeven geen toeristenbelasting te betalen in 2018. Dat zegt wethouder Sjoerd Feitsma na overleg met de festivals. Feitsma maakt een voorbehoud: juridisch moet het mogelijk zijn om de festivals uit te zonderen van de belastingheffing. De komende dagen laat hij dat uitzoeken, begin volgende week moet daarover duidelijkheid zijn. Volgend jaar ontkomen de festivals niet aan de toeristenbelasting die per 1 januari van dit jaar is ingevoerd.

In juli vorig jaar besloot de gemeenteraad om per 1 januari dit jaar de belasting in te voeren. Vervolgens stuurde de gemeente aan duizend ondernemers in de recreatiebranche een brief waarin de belasting van een euro per overnachting werd aangekondigd. Alleen de festivals werden door de gemeente niet ge´nformeerd. Zij kregen eind april een mailtje waarin ze werden gewezen op de nieuwe belasting en of ze daar rekening mee wilden houden. De kaartverkoop was toen al lang begonnen. Zowel Welcome to the Village als Psy-fi bieden bezoekers de mogelijkheid om te kamperen in de Groene Ster. De belasting zou Psy-fi ongeveer een ton kosten, Welcome to the Village rond de tienduizend euro.

,,Puur technisch zouden ze moeten weten dat de belasting is ingevoerd", vindt Feitsma. Maar omdat de gemeente recreatieondernemers en belangenverenigingen wel informeerde en festivals - met duizenden bezoekers die overnachten - niet, toont Feitsma clementie. ,,Als wij hen met allerlei andere ondernemers en belangenverenigingen wel hadden ge´nformeerd, hadden ze er rekening mee kunnen houden in hun begroting." Als het juridisch onmogelijk is om de festivals te ontslaan van de verplichting, wil de gemeente hen op een andere manier tegemoet komen. Hoe is nog onduidelijk.

