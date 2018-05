Regio woensdag, 16 mei 2018

Ferwert wordt proefdorp voor zelfrijdende bus Ferwert - Fryslân wil in Ferwert ervaring opdoen met zogeheten zelfrijdend vervoer, openbaar vervoer zonder chauffeur. De provincie en vervoerder Arriva werken aan een proef voor een voertuig dat pendelt tussen het Dockinga College en de bushalte aan de Ljouwerterdyk (N357). In 2016 werd al een proef uitgevoerd met zelfrijdend vervoer in Appelscha. Daar reed het voertuig nog over het fietspad. De provincie verwacht dat het na de zomer of begin volgend jaar wettelijk mogelijk wordt om het onbemande voertuig - waarop overigens wel een steward meerijdt - ook op de openbare weg toe te staan. Samen met buurprovincies Drenthe en Groningen en vervoerder Arriva wil Fryslân hier dan mee gaan experimenteren. Gedeputeerde Johannes Kramer trekt er alvast honderdduizend euro voor uit. Rondje Volgens de provincie is Ferwert geschikt voor de proef, mede omdat het voertuig hier een ronde kan maken door het dorp. Naast leerlingen kunnen dan ook mensen van verzorgingshuis Foswert naar de supermarkt worden gebracht. Het is nog niet bekend wanneer de proef wordt gehouden. Zo moet eerst worden gekeken of aanpassingen aan de weg mogelijk zijn. Eerder werd gesproken over zelfrijdend vervoer tussen de locaties van het Dockinga College in Dokkum en Ferwert, zodat leerlingen beter vakken kunnen volgen op de andere locatie. Volgens de provincie is dat nu nog niet haalbaar, vooral vanwege de tussenliggende afstand van vijftien kilometer. Het plan blijft wel landelijk proefproject, dat mogelijk in de toekomst alsnog in beeld komt. De provincie heeft ook gekeken naar een proef bij Burdaard, met een zelfrijdend voertuig tussen het dorp en de bushalte bij Stienendaam. Die locatie viel later toch af.

