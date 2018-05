Regio woensdag, 16 mei 2018

Blunder OM vertraagt grote fraudezaak Sneek - De omvangrijke fraudezaak tegen een 37-jarige oud-inwoner van Sneek en Leeuwarden is minstens enkele weken vertraagd door een blunder van het Openbaar Ministerie (OM). De verdediging van de verdachte en de rechtbank kregen pas maandag ruim 240 schadevorderingen van slachtoffers binnen. ,,Ik heb tijd te kort om dit op een zorgvuldige manier voor te bereiden", meldde advocaat Jillis Roelse gisteren over de laat verstuurde stukken. Zijn cliënt werd in juli 2016 aangehouden en sindsdien zit de zaak in de pijplijn. Bij een pro-formazitting in januari meldde het OM al dat de stukken opgestuurd zouden worden. ,,Ik begrijp niet dat het zo moet", aldus Roelse. Ook de voorzitter van de rechtbank was gisteren zichtbaar geďrriteerd door de slordigheid van het OM en noemde de vertraging ‘buitengewoon ongelukkig’. ,,Ook de rechtbank ziet zich geconfronteerd met 240 strafvorderingen en heeft geen tijd om die allemaal door te lezen. Er waren drie dagen ingeruimd voor deze zaak, maar plat gezegd valt een deel nu in het water." Raadsman Roelse wilde gisteren de hele zaak uitstellen, maar de rechtbank besloot wel de feiten (beschuldigingen) door te nemen. Voor de rest van de behandeling worden nieuwe data gezocht. De verdachte, thans inwoner van Eindhoven, wordt verdacht van honderden oplichtingen, bijna louter digitaal gepleegd. Agenda’s De voorzitter benadrukte dat het ingewikkeld wordt om opnieuw drie dagen in de agenda’s van de betrokkenen te vinden. Advocaat Roelse zegde gisteren toe dat hij vandaag en morgen de stukken gaat doorlezen nu de zittingen geschorst zijn om zo spoedig mogelijk voorbereid te zijn. ,,Ik ga niet naar het strand", beloofde hij de rechtbank. Het Openbaar Ministerie liet gisteren weten de vertraging te betreuren. Officier van justitie Gerben Wilbrink meldde op de zitting dat de vertraging kwam door ziekte op de afdeling Slachtofferzaken, maar volgens OM-woordvoerder Melanie Kompier klopt dat niet. ,,Er is iets misgegaan in de logistieke planning. Hoe dat kan is niet duidelijk. Dat laten we intern onderzoeken, want dit mag niet weer gebeuren." Volgens Kompier gaat het om een eenmalig incident en van structurele vertraging is volgens haar geen sprake. Meer hierover in het Friesch Dagblad van 16 mei

