Economie woensdag, 16 mei 2018

Laat groeiende boer investeren in fabriek Easterein - Zo’n honderd melkveehouders van FrieslandCampina hebben een alternatief toekomstplan gemaakt voor de zuivelcoöperatie. Een van de peilers daaronder is dat boeren die hun melkproductie stevig opschroeven gedurende drie jaar een bijdrage betalen aan de kosten voor verwerking in de fabriek. De voorgestelde korting van tien cent per liter bij overproductie wil beweging ‘het vrije coöperatieve woord’ van tafel. De beweging stelt een investeringsverplichting voor van drie cent per kilogram melk gedurende drie jaar. Dat moet gelden voor boeren die jongvee inruilen voor melkvee, fosfaatrechten kopen van niet-leden van FrieslandCampina, bij ontschotting over sectoren en als de productie uitkomt boven de voor de coöperatie afgesproken 1,5 procent groei per jaar. ,,Er wordt melkgeld ingehouden om de verwerkingscapaciteit uit te kunnen breiden. Dat is een regeling die in het buitenland veel gebruikt wordt. Bijvoorbeeld in Duitsland", zegt Fokko Venema, melkveehouder in het Groningse Sebaldeburen en woordvoerder van de beweging. Gebalanceerd en marktgericht Medio april stelde FrieslandCampina, dat ruim 18.500 ledenmelkveehouders telt, voor om meer in te zetten op duurzame melk en daar boeren voor te belonen. Daarbij werd de ‘gebalanceerde en marktgerichte groei’ geïntroduceerd: het concern spreekt een collectief groeicijfer af en als dat wordt overschreden, betalen de grootste groeiers tien cent per liter over het teveel aan melk. Op verschillende plekken in het land schoot dat leden in het verkeerde keelgat. Begin mei was er in Zuidhorn een bijeenkomst van ontevreden boeren uit het Noorden, Noord-Holland, maar ook uit de Achterhoek. Die groep bracht gisteren het alternatieve plan uit. ,,Melkveehouders hebben in 2017 één jaar een goede melkprijs gehad terwijl FrieslandCampina het minder deed. En gelijk volgen deze draconische maatregelen. Dat kost veehouders ontzettend veel geld." De groep melkveehouders stelt dat de coöperatie er onvoldoende in slaagt melk te verwerken tot producten met hoge marge en dat ondertussen de kosten bij het zuivelconcern stijgen. De rekening daarvoor moet niet ‘over de schutting’ naar de melkveehouders worden gegooid terwijl commissarissen ‘niet de waarheid vertellen over het echte probleem’. Melkprijs niet zeker FrieslandCampina wil de korting heffen omdat het teveel aan melk in onrendabele producten als boter, poeder en foliekaas terechtkomt. Volgens Venema wordt het verlies daarop aan het eind van het jaar ook nog eens verrekend met boeren die de melk voor die producten hebben geleverd. ,,De nadruk ligt steeds op de tien cent korting, maar de impact van die verrekening wordt onderschat: het tast de zekerheid van de melkprijs aan. Daar zijn wij 100 procent op tegen. Vanwege dit voorstel zijn nu veel boeren onzeker over hun toekomst", zegt Venema. De beweging wil ook dat als leden van FrieslandCampina van elkaar fosfaatrechten met bijbehorende melklevering overnemen dat niet wordt geteld als groei. De versnelde verduurzaming is prima. Jonge boeren voelen zich veelal door de beperkingen in groei geremd in uitbreiding. Gisteravond sprak een groep leden op een bijeenkomst in Easterein met ceo Hein Schumacher en commissarissen Frans Keurentjes en Hans Hettinga. Een woordvoerder van FrieslandCampina zegt dat bestuurders wel vaker in gesprek gaan met leden: er zou niet bewust een topzware delegatie zijn gestuurd. ,,Het onderwerp leeft. Maar er is nog geen besluit genomen. Dat gebeurt in het najaar en zal in december aan de leden worden voorgelegd. De inbreng op bijeenkomsten wordt daarin meegenomen."

