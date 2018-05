Regio dinsdag, 15 mei 2018

LTO wil geen kop van jut zijn Leeuwarden | Boeren willen graag meehelpen aan het herstel van biodiversiteit. Daarvoor wordt al samengewerkt binnen het Deltaplan, een samenwerking van negentien partijen waaronder natuurorganisaties en LTO die is opgezet na het eerder genoemde Duitse onderzoek van eind 2017. In dat onderzoek werd al geconstateerd dat het aantal insecten in enkele Duitse natuurgebieden sterk afnam. Nieuw Nederlands onderzoek dat gisteren openbaar werd, beweert dat ook in twee Nederlandse natuurgebieden - in Noord-Brabant en Drenthe - het aantal insecten sterk is teruggelopen. ,,Een goede biodiversiteit is in ieders belang, ook in dat van boeren”, zegt Maarten Leseman, woordvoerder van LTO Nederland. Die zijn daarom ook bereid mee te werken aan het herstel van biodiversiteit en werken daarvoor al samen met natuurorganisaties, aldus Leseman. In dat opzicht betreurt LTO het moment waarop Natuurmonumenten dit nieuwe onderzoek bekend heeft gemaakt. Leseman: ,,Binnen het Deltaplan komen we binnenkort met aanbevelingen. Nu wordt er weer met de vinger naar boeren gewezen. Maar wij willen niet steeds kop van jut zijn.” Volgens LTO-bestuurder Ingrid van Huizen zijn boeren best bereid om anders te werken, als dat de biodiversiteit ten goede komt. ,,We zijn er echt wel van overtuigd dat de gangbare landbouw toe is aan verandering, waarin meer natuurlijke processen geďntegreerd worden in de bedrijfsvoering. Met de vinger wijzen, helpt niet om boeren in de ‘goede stand’ te krijgen. Herstel van biodiversiteit kan niet zonder boeren.” LTO blijft daarbij bereid tot samenwerking, benadrukt Van Huizen. Daarnaast zouden andere oorzaken voor de afname van insecten onderzocht moeten worden, meent LTO. ,,Misschien speelt de hoeveelheid licht in de stad een rol”, meent Leseman. ,,Of de uitstoot van vliegtuigen en van de industrie. Wij willen niets bagatelliseren, maar ook daar zou naar gekeken kunnen worden.”

