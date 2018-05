Regio dinsdag, 15 mei 2018

Winkels in Dantumadiel blijven op zondag dicht Damw‚ld | De komende raadsperiode blijven winkels in Dantumadiel dicht. Dat blijkt uit het bestuursakkoord van de drie coalitiepartijen Gemeentebelangen Dantumadiel (GBD) Sociaal Links en de ChristenUnie (CU). De partijen zeggen in het akkoord de zondagsrust te respecteren vanwege geloofsoverwegingen, bescherming van de kleine ondernemers en vanuit de gedachte van het consuminderen. Het bestuursakkoord, waaraan ook de andere fracties hebben meegewerkt, is gisteravond gepresenteerd tijdens een extra raadsvergadering. Daar werden ook de drie wethouders Kees Wielstra (GBD), Rommy Kempenaar (Sociaal Links) en Gerben Wiersma (CU) geÔnstalleerd, evenals de raadsleden die hen gaan vervangen in de raad. Dat zijn Jouke Feddema (CU), Auke Sikma (Sociaal Links) en Romke Postma (GBD). Het is voor het eerst in veertig jaar dat het CDA geen deel uitmaakt van de coalitie. De partij behield weliswaar haar vijf zetels en kwam als grootste uit de verkiezingen maar viel na een eerste informatieronde toch buiten de boot. De nieuwe coalitie geeft in het bestuursakkoord verder aan een aantal knelpunten in het wegennet te willen aanpakken die zijn ontstaan met de komst van de Sintrale As. Zo wil ze De Westereen beter ontsluiten. Bewoners van het dorp moeten behoorlijk omrijden om op de nieuwe autoweg tussen Dokkum en Drachten te komen. Het sluipverkeer dat hierdoor ontstond, zorgt voor bijna een verdubbeling van het aantal voertuigen op de Miedloane in het dorp. Ook op de Broekloane in W‚ltersw‚ld en de Dammeloane in Damw‚ld werd het drukker. ,,Maar we zoeken voor de knelpunten alleen oplossingen waarin de bevolking zich kan vindenĒ, vertelt de nieuwe wethouder Kees Wielstra desgevraagd. Meer hierover in het Friesch Dagblad van dinsdag 15 mei.

