Minder banen weg bij provincie dan verwacht Leeuwarden | Op het provinciehuis verdwijnen de komende jaren minder banen dan eerder de bedoeling was. De ambtelijke organisatie van de provincie krimpt de komende anderhalf jaar met 110 voltijdsbanen, in plaats van de tweehonderd die eerder werden aangekondigd. Er vallen geen gedwongen ontslagen. Het is al jaren bekend dat de provinciale organisatie gaat inkrimpen, vooral omdat er minder tijdelijke (vaak infrastructurele) projecten zijn. Volgens gedeputeerde Klaas Kielstra blijkt uit het nieuwe Strategisch Personeelsplan dat het aantal functies dat kan worden geschrapt, tegenvalt. Hij zegt grote projecten, zoals de gebiedsontwikkeling rond de Sintrale As en projecten als Knooppunt Joure en de Skieding, anders niet goed te kunnen afronden. De provincie-ambtenaren zijn nu goed voor 896 voltijdsbanen, waarvan ruim 20 procent extern wordt ingehuurd. Kielstra refereerde gisteren aan een mededeling van enkele jaren geleden, waar het provinciebestuur een krimp had genoemd met tweehonderd fte. ,,Ik weet echt niet waar dat aantal toen vandaan kwam. Het was in ieder geval niet gebaseerd op een Strategisch Personeelsplan.” De mededeling die Kielstra niet kon verklaren, was echter al wel grotendeels verwerkt in de provinciale meerjarenbegroting. Daarin werd uitgegaan van een teruggang met 190 fte per 2019. Meer hierover in het Friesch Dagblad van dinsdag 15 mei.

