Dramatische afname van aantal insecten

Leeuwarden | Het gaat niet goed met de insecten in Nederland. Nieuw Nederlands onderzoek bevestigt wat een Duits onderzoek eind 2017 al zei: het aantal insecten neemt af, in Nederland de afgelopen decennia met tientallen procenten. Natuurmonumenten noemt de afname dramatisch.

Het nieuwe onderzoek is uitgevoerd in twee Nederlandse natuurgebieden - Wijster in Drenthe en de Kaaistoep in Noord-Brabant - door wetenschappers van de Radboud Universiteit en EIS (het Kenniscentrum Insecten). Geconstateerd wordt dat de afgelopen 22 jaar het aantal loopkevers bij Wijster kelderde met 72 procent en dat in de Kaaistoep het aantal nachtvlinders in twintig jaar afnam met 54 procent.

,,Eindelijk een Nederlands onderzoek dat bevestigt wat we eigenlijk al weten”, reageert ecoloog Peter de Boer van ecologisch adviesbureau FaunaX uit Gorredijk. ,,Ik herken dit beeld zeker, alleen kon ik het nooit wetenschappelijk onderbouwen. Het is goed dat dit onderzoek er nu is; misschien kan dit mensen wakkerschudden.”

Want al lang ziet De Boer, als hij naar buiten kijkt, de werkelijkheid achter dergelijke cijfers. ,,Dit gaat om insecten en daarvan bestaan vele soorten. Die nuance is nodig. Maar kijk zelf maar buiten. Hoeveel insecten vind je nog op de voorruit van je auto? Hoeveel insecten zie je nog in je tuin?”

Een van de oorzaken van de teruggang is volgens De Boer ,,bloemarmoede. Wij lijden in dit land aan bloemarmoede. Er is nauwelijks plek meer voor bloemen.” Dat komt onder meer door intensieve landbouw, zegt De Boer. Maar eenvoudige maatregelen zouden kunnen helpen: ,,Gemeenten zouden eens moeten stoppen met het vele maaien van bermen. In sommige gemeenten gebeurt dat al, maar het kan veel meer.”

