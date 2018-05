Economie dinsdag, 15 mei 2018

Drachtster Van der Valk wil toren van vijftig meter Drachten | Van der Valk in Drachten heeft nieuwbouwplannen. Het hotel-restaurant aan de Lavendelheide moet weer zichtbaar worden vanaf de A7 en N31 en krijgt een toren van vijftig meter hoogte met tachtig kamers. Dat gaat ten koste van de bowlingbaan en een vleugel met 48 kamers. ,,Ons pand is veertig jaar oud. We willen meegaan met de tijd en moderniseren. Maar bovenal willen we weer zichtbaar worden vanaf de snelweg en dus de hoogte in”, zegt directeur Sjoerd Langebeek. ,,Dat is commercieel gezien van essentieel belang. Veel mensen weten inmiddels wel dat we hier zitten, maar het verkeer Heerenveen - Groningen slaat ons als bedrijf over. We willen weer een oriëntatiepunt zijn.” Langebeek, die met zijn tak van de Van der Valk-familie ook het nieuwe hotel-restaurant bij Groningen uitbaat, hoopt met de bouwplannen over enkele jaren te starten, onder het voorbehoud dat het past in het bestemmingsplan en het langjarig contract met de bowlingbaanexploitant voortijdig kan worden opgezegd. De toren van vijftig meter - vergelijkbaar in hoogte met de Drachtster Tjaardaflats - is flink hoger dan de ongeveer twintig meter van het huidige piramidevormige hoofdgebouw. De nieuwe hoogbouw moet tien verdiepingen tellen met elk acht kamers en komt nog bovenop twee lagen met algemene voorzieningen als een restaurant, keuken, kantoren en vergaderruimtes. De welzijnscommissie van de gemeente Smallingerland heeft geen grote bezwaren tegen het veranderen van de skyline van Drachten. Wel wordt gepleit voor een zo rank mogelijke, lichtkleurige toren met relatief veel glas. Meer hierover in het Friesch Dagblad van dinsdag 15 mei.

